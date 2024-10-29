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群創連兩季獲利 第3季EPS0.05元

2024/10/29 17:01

群創連兩季獲利，第三季EPS0.05元。（記者陳梅英攝）群創連兩季獲利，第三季EPS0.05元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕群創（3481）今日公布第三季營運成果，由於第三季面板價格持續走跌，群創營收季減2.4%，毛利率也略降至9%，使本業轉虧，但因業外獲利挹注，稅後盈餘5億元，每股稅後盈餘0.05元，為第二季以來，連續2季獲利。

展望第四季，群創表示，時序進入面板傳統淡季，惟預期中國「以舊換新」消費補貼政策有助支撐電視整機需求，電視面板價格可望持穩；IT面板需求則預期走緩。公司將持續「按需生產」策略，因應市場變化彈性動態調整產品組合、提高生產效率。同時透過致力推動雙軌轉型策略，持續深化非顯示器領域佈局。

群創估第四季大尺寸面板出貨將有7-8%下滑，平均單價也將往下修正2-3%，中小尺寸面板出貨有望有17-18%、雙位數成長。

回顧2024年第三季，群創說，電視面板營收從第二季相對高位回落，非大宗消費品（Non-commodity）及非顯示器領域群營收均見增長，使群創第三季營收555億元，較上一季減少2.4%。透過持續優化產品組合及成本控管，本季毛利率與EBITDA利益率分別達到9.0%及12.8%，基本每股盈餘維持正獲利。群創第三季折舊及攤銷為79億元，資本支出38億元。

第三季整體出貨面積608萬平方公尺，較前一季減少9.3%，液晶面板售價為每平方公尺276元美金。

第三季營收以產品應用別區分，電視為35%、車用產品為24%、可攜式電腦為23%、手機及商用產品為13%、桌上型螢幕為5%；以產品尺寸別區分，10吋以下為13%、10到20吋為35%、20到30吋為14%、30到40吋為7%、40吋以上為31%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比為76%以及24%。

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