《華郵》表態不再為美總統候選人背書 馬斯克大讚「佩服」

《華盛頓郵報》宣佈未來不會再為美國總統候選人背書，打破過去支持民主黨候選人慣例，引發大規模退訂潮。（示意圖，彭博社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國知名媒體《華盛頓郵報（The Washington Post，以下簡稱華郵）》日前宣布，將在今年美國總統大選保持「中立」，不會表態支持特定候選人。消息一出，引發不少讀者反彈，出現大規模退訂潮。對於《華郵》之舉，科技富豪馬斯克（Elon Musk）大讚「佩服」。

綜合媒體報導，《華郵》打破過去36年來支持民主黨候選人慣例，本月25日宣布，自今年起將不再為特定總統候選人背書。消息一出，不僅引發內部反彈，更導致超過20萬讀者取消訂閱。

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對此，《華郵》背後老闆、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）週一（28日）發表專欄文章，指媒體對總統的支持其實會造成偏見，給人一種不獨立的感覺，因此認為《華郵》終止表態是「有原則且正確的決定」。

貝佐斯也強調，在決定不支持任何總統候選人時，沒有任何形式的交換條件，《華郵》的決定並沒有告知或徵詢賀錦麗、川普競選團隊的意見。

貝佐斯的文章一出，引發外界關注，當中也包含科技富豪馬斯克。馬斯克隨後也在社群媒體X轉發相關報導，並大讚「佩服@JeffBezos」。

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