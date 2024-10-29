名師解盤》容逸燊：選後有望走出整理格局

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

台北股市在川普的影響下，盤中一度重挫快400點，尾盤靠台積電以及其他權值股拉抬，終場雖然跌破月線，勉強收到22926點，成交量能放大到3500億元以上，可以看到川普近期針對台積電，以及在半導體相關的言論，導致昨天台積電ADR大跌4%，不過今天台積電收在1040元，只小跌10元，回檔到月線附近，暫時有撐，以長期來說，台積電競爭優勢沒有話說，包括蘋果要在明年推出M5晶片，以及輝達新一代B300晶片，都是由台積電所製造，短線雖然選舉之前，遭受到川普選舉語言，導致台股遭受到外資賣超，但中長線來說，進入到第4季集團作帳，以及作夢行情，台股目前權值股都轉強的狀況下，應該有機會在選後走出整理格局。

今天中小型股OTC指數也下挫，跌破季線，連續幾天拉回除了選舉因素，包含下半週颱風干擾因素，這兩天選前避險賣壓，已全數出籠，預期週三、週四賣壓會開始減弱，所以選前大家已經有所提防，已經開始賣股票了，選後我認為反而不用太過悲觀，但選前持股如果比較偏高檔的，或是今年已經漲過一大段，那要特別小心，譬如說像CPO族群，如聯亞、上詮，在處置結束過後，整體族群變比較偏弱勢，以及台積電供應鏈，這次台積電法說沒有調漲資本支出，所以供應鏈也有稍微受資金溢出，低基期股票仍可以注意，無論是消費性電子，或低檔整理完畢的傳統產業，在第4季常都是集團作帳行情，低檔股票相對往上更有空間。

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目前建議持股水位大約5~6成，高檔股票可以去減碼出場，轉進比較低基期股票，特斯拉最近大幅度上漲2成，帶動新唐股價也上漲快2成，這就是低基期股票，年底第4季都有機會進入這樣補漲，如果是後續產業趨勢明確，將有復甦機會，資金應該會進入到這種低檔股票。

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