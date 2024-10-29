中小企業景氣回春不如預期！卓揆：明年度編115億振興方案

立法院會今天邀行政院長卓榮泰率（左）同相關部會首長列席，提出政府能源配比及電價政策專案報告。 （記者劉信德攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院會今天邀行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，提出政府能源配比及電價政策專案報告，並備質詢。民進黨立委何欣純質詢指出，9月景氣燈號從紅燈回到黃紅燈，中小企業景氣回春不如預期，政府如何扶植中小企業。對此，卓榮泰表示，明年度中央政府總預算有編列115億元，作為中小企業多元振興方案，希望輔導傳產跟中小企業快速進入數位轉型年代，才能跟上潮流。

卓榮泰表示，其他的節能等補助，會依照經濟部現行機制處理。另外，如果是財務的部分，則會透過中小企業信保機制，給予低利貸款；對於缺工部分，政府也會協助訓練足夠的AI人員，這樣人員、經費都有了，還有其他的政策來協助。

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何欣純提到，中小企業、微型企業也關心電價及穩定供電等議題，總統賴清德更要求台電原訂10年完成的「強化電網韌性計畫」，能夠提早4年，於2028年優先完成關鍵區域，以及與民生相關的關鍵工程，現在準備狀況如何？

卓榮泰指出，賴總統認為如果能早一天完成，對供電安全有幫忙，行政院會責成經濟部，動用一些獎勵措施也沒問題，已經在執行中。經濟部長郭智輝說，希望明年上半年把所有的紅區消掉。

何欣純進一步詢問，要優先處理的關鍵區域在哪？要優先處理的民生關鍵工程又是什麼？對此，郭智輝表示，現在地區都已經知道在哪，包括人比較多、設備老舊、住屋較多的地方，都盤點出來了。也會與地方政府加強溝通，例如高壓轉到中低壓的部分，必須要設變壓站，但如果不能設置，那個地方就是紅區。

郭智輝指出，因為人力比較不足，正與勞動部洽談，如何快速讓一些僑外生、移工進來，但他們必須要透過訓練去考照，先進來的人先做不需要技術性的工作，一年後考到執照以後，就可以到台電的下包服務，人已經都快引進來了。

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