國家災害防救中心傳送LINE停電簡訊 台電誤傳、曾文生致歉

災防中心推出的LINE訂閱，發送停電災害訊息是一場烏龍。（翻攝網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕國家災害防救科技中心今（29日）中午11點39分發出災害訊息，內容包括全台16個縣市區域性停電，引起熱議，但台電清查，是因進行防颱整備，暫存平台的資訊在測試時誤傳，台電董事長曾文生下午也在立法院對此致歉。

有關國家災害防救科技中心發布的台電災害性停電訊息，並非民眾在大地震前會收到的國家級警報，而是民眾有訂閱災防中心的LINE官方帳號，才會有相關訊息。

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不過，因訊息標題寫上「電力中斷警報」，影響範圍涵蓋高達16個縣市，引發恐慌，但背後卻是台電「誤發」上次豪雨的災害性停電訊息，釀成一場大烏龍。

台電也解釋，因目前正在進行防颱整備，包括確認數據資料通報程序，但過程中，不慎送出暫存資料並發送於平台，該資訊內容為上次豪雨的停電戶數，已發送勘誤訊息，特此澄清，造成民眾誤會，台電深表歉意。

曾文生也出面道歉，他強調，會要求台電人員下次測試系統要更謹慎，造成一場誤會，非常不好意思。

國家災害防救中心發送停電簡訊，是因台電誤傳。（記者林菁樺攝）

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