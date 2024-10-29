智原Q3每股盈餘1.01元 Q4營收估與上季持平

智原今日召開法說會。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC設計服務暨矽智財（IP）廠智原（3035）今日召開法說會，公布第三季合併營收為28.8億元，較上季增加9%，較去年同期下降3%，第三季毛利率為46.4%，歸屬於母公司業主之淨利為2.6億元，基本每股盈餘為1.01元。展望第四季，智原預估營收與上季持平，毛利率較上季微減。

智原指出，回顧第三季，三大產品別皆呈現季增趨勢，IP及委託設計服務（NRE）營收雙雙創下單季新高，量產營收回到向上軌道。IP營收為4.5億元，季增29%，年增35%，創下單季新高；NRE為6.5億元，季增1%，年增102%，再創單季新高紀錄；量產營收為17.9億元，季增8%，年減23%，第三季ASIC量產逐漸回溫，MCU需求亦維持高檔，帶動量產營收較上季成長。毛利率受到產品組合影響較上季微幅下滑至46.4%，營業費用較上季微幅增加，營業利益率較上季上升來到10.7%。

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智原總經理王國雍指出，今年對於智原來說是轉型年，不僅在製程技術上快速延伸至2奈米，更於先進封裝首創垂直分工的商務模式。智原透過整合源自不同供應商或半導體廠的小晶片來簡化整體先進封裝流程，建立先進封裝協作平台，為客戶統籌設計、封裝和生產等核心服務，智原獨家的商務模式不僅獲得客戶肯定，相關專案亦於近期成功進入量產，為公司在先進業務上立下新里程碑。

展望第四季，智原指出，先進封裝專案進入量產階段開始貢獻營收，使得整體量產營收可望延續前一季成長動能，IP與NRE營收則較上季衰退；智原核心業務隨著轉型逐漸擴大，從原先的成熟製程及IP兩個項目逐步拓展至六個項目，新增的四個項目包含先進製程、2.5D封裝、3D封裝及晶片實體設計服務（Design Implementation Service），新增的業務範疇強化公司競爭力及市場地位，同時也擴大整體潛在市場，公司將在新的市場中透過彈性的商務模式持續放大先進業務的營收貢獻，期望為公司帶來更多商機及成長機會。

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