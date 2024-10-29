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2030生成式AI每年產生230萬噸電子垃圾！研究：同等丟棄133億支i15 Pro手機

2024/10/29 15:44

研究顯示，2030年生成式AI每年產生230萬噸電子垃圾！（彭博）研究顯示，2030年生成式AI每年產生230萬噸電子垃圾！（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）正迅速的滲透至每個人的生活之中，根據最新研究顯示，到2030年，為生成式AI而建造的大型資料中心，每年可能產生多達230萬噸電子垃圾，這相當於丟棄133億支 iPhone 15 Pro手機。

不過，研究顯示，只要稍微延長資料中心伺服器的使用壽命，並重複使用可重複使用的零件，可以將這一數字降低多達86%。

外媒報導，科技公司正在大量生產電腦零件，競相建立更大的資料中心，以訓練更好的生成人工智慧模型。

根據週二（29日）發表在《自然計算科學》上的1項新研究估計，到2030年，生成式AI每年可能產生多達230萬噸電子垃圾。

該研究的合著者、以色列賴希曼大學的研究員阿薩夫·察喬爾（Asaf Tzachor）表示，對預計產生的電子垃圾數量，感到驚訝。

研究顯示，2023年，生成式AI產生了約2400噸電子垃圾。

不過，當為開發 ChatGPT 等產品而建立的大型資料中心，被新設計取代的電腦元件所取代時，這個相對較小的數字將會飆升。同時，越來越大的資料中心正在上線，到2023年，全球AI基礎設施投資將達到360億美元（約新台幣1.15兆元），這些將使電子廢物流增加數千噸。

但這也不全然是壞消息，察喬爾發現，延長現有電腦基礎設施的使用壽命、重複使用可重複使用的零件，以及回收銅和金等有價值的材料，可以將電子廢棄物的產生量減少高達86%。

察喬爾指出，由於技術進步，大多數的AI硬體每3年更換1次，不過，根據硬體退役時間不同，所估算的電子廢物數量也會有所不同，在「積極採用」情境下，即所有網路使用者都使用人工智慧，2020年至2030 年間將產生450萬噸電子垃圾。

大部分電子垃圾將集中在歐洲、北美和東亞，這些地區擁有世界上大部分的資料中心。

研究人員發現，將人工智慧伺服器的使用壽命延長1年，可以避免約280萬噸的廢棄人工智慧伺服器。

拆除、翻新和重新組裝過時的模組（例如 GPU），以便將它們用於其他強度較低的計算形式，可以將電子垃圾減少42%。

然而，一些措施正在使電子垃圾問題變得更加嚴重。美國限制向中國等國家銷售先進GPU，這意味著資料中心被迫使用過時的伺服器型號，從而導致更多的電子垃圾，研究人員計算出，最新晶片的取得延遲1年可能會導致電子垃圾增加 14%。

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