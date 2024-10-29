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熊本被染黃！看準台積電進駐 中國人趁勢發展情色業

2024/10/29 15:50

台積電進駐日本熊本設廠，雖然當地變得繁榮，但「中國人非法情色業」也開始興起。（資料照，美聯社）台積電進駐日本熊本設廠，雖然當地變得繁榮，但「中國人非法情色業」也開始興起。（資料照，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電進駐日本熊本設廠，促進當地經濟發展，也帶動熊本地價上漲，另外，也帶來大批外國員工及眷屬入住，對外國人的房地產供給需求也增高。不過，日本媒體報導，熊本雖然變得繁榮，但「中國人非法情色業」也開始興起，讓原本生活純樸的熊本，也開始被染黃。

根據日本《富士晚報》報導，日本總務省統計，今年1月熊本縣總人口數約172.8萬人，雖然比去年減少約1萬人，但外國人數卻增加5千人，增加幅度為全國最高，達24.18%。

報導提到，台積電進駐後，讓外籍員工及其家屬數量增加，外國人對公寓和公寓的需求也正在迅速增加，這些價格範圍似乎鼓勵了中國富人來投資房地產，不過當中一些是被用於非法情色產業。

報導指出，有記者的熟人在熊本購屋入住，卻發現外表看似正常的住宅公寓，其實內藏中國非法賣淫女，且這樣的狀況越來越多。

其實日本各地都有發生類似狀況，今年8月在大阪，警方就破獲中國人非法賣淫，並逮捕2名50多歲中國籍女子。另外同樣在8月，警方查到一家京都的情色店內，有中國女子持非法身分在店內工作，最後將她逮捕。

警方查出背後產業鏈，有中國留學生仲介和日文語言學校事務長也牽扯其中，發出假的學生身分。現在隨著熊本的產業發展及外籍人口入住，讓原本生活純樸的熊本，也開始被染黃。

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