世界健身買下美國母公司 股價收漲停108.5元

世界健身-KY董事長柯約翰宣布，收購美國World Gym International。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕世界健身-KY（2762）昨為健身市場投下震撼彈，宣布以900萬美元收購美國母公司World Gym International（WGI），獲得World Gym品牌的全球經營權。市場看好這筆交易帶來的成長，世界健身今天早盤股價開高後震盪，接近11點時買盤湧入，直逼漲停、來到108.5元，收盤時仍有400多張買單排隊。

這次收購完全由世界健身自有資金提供，無需舉債或籌集新資金，收購完成後，世界健身享有271個國際據點的加盟權利金，預計將帶來收入與淨利潤的提升，WGI特許經營費的年度預估收入約為350至400萬美元，而營業利潤率約50％，因此這筆收購的估值約為收益的7倍。

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世界健身今年初以每股132元掛牌，上市首日即跌破承銷價，隨後股價並未有太大起色，讓公司一度啟動庫藏股，但股價仍持續下跌，近幾個月則在90元上下徘徊。昨收購消息一出，面對外界對於資本市場的聯想，財務長謝如菁強調：「這個交易不是為了估值，而是要讓公司繼續往前進」。

她指出，世界健身一直想踏出台灣，但過去因並未擁有World Gym這個品牌，海外拓點必須先和品牌擁有者進行曠日廢時的協商，因此決定買下品牌，以加快海外布局速度。

世界健身目前在全球共有271個據點，光是台灣就有130家，而澳洲、美國、加拿大則是海外前3名。董事長柯約翰表示，希望可以把在台灣成功的經驗，包含制度、系統等複製到其他市場，接下來目標是全球每年新增30到50家據點。

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