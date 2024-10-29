中科二期用地卡高球證 中科管理局：興農無法解決 將啟動徵收

中科台中園區擴建二期計畫正在進行用地取得作業，中科管理局表示，若興農無法和會員就高爾夫球證補償達成協議，將會啟動徵收程序。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕中科台中園區擴建二期計畫持續，目前正在進行用地取得作業，總開發面積為89.75公頃，私有土地面積達77.69公頃，目前同意協議價購的土地面積比例約達95.32%，其中土地占76%的興農高爾夫球場已繳交協議價購同意書，不過因高爾夫球證和會員尚未達成協議，中科管理局今天表示，若今年12月中前無法達成協議將啟動徵收程序，明年第1季交地給台積電的期程未變。

中科管理局表示，中科台中園區擴建二期總開發面積89.75公頃，其中興農高爾夫球場就占67公頃，比例約達76.8%，軍方靶場12公頃、私人土地10公頃，地主總共107位，目前正在進行用地取得，同意價購地主人數達70%，所占面積達95%，其中所占面積最大的興農高爾夫球場，經多次協調，對於協議價購金額「不滿意但勉強接受」，已繳交協議價購同意書。

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中科管理局表示，尚有約4%（3.64公頃）的土地未繳交協議價購同意書，已於今年10月9日依規定向內政部送報徵收計畫，計畫徵收的土地共計42筆。在完成徵收審議之前，中科將不放棄努力，持續與相關地主進行協調，希望能達成共識。

至於佔此次開發用地最大宗的興農高爾夫球場，因比例達76.8%，雖已繳交協議價購同意書，不過高爾夫球證和會員要如何解決，至今雙方仍未達成協議，為避免拖延到用地取得的期程，中科管理局已經做了最壞打算，若興農在今年12月中前還是無法和會員達成協議，將會啟動徵收程序。

中科管理局表示，相關的協議價購作業及徵收程序預計於今年12月底完成，預計在明年第1季將土地交給台積電進行建廠作業的期程未變。

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