晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中科二期用地卡高球證 中科管理局：興農無法解決 將啟動徵收

2024/10/29 14:59

中科台中園區擴建二期計畫正在進行用地取得作業，中科管理局表示，若興農無法和會員就高爾夫球證補償達成協議，將會啟動徵收程序。（記者陳建志攝）中科台中園區擴建二期計畫正在進行用地取得作業，中科管理局表示，若興農無法和會員就高爾夫球證補償達成協議，將會啟動徵收程序。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕中科台中園區擴建二期計畫持續，目前正在進行用地取得作業，總開發面積為89.75公頃，私有土地面積達77.69公頃，目前同意協議價購的土地面積比例約達95.32%，其中土地占76%的興農高爾夫球場已繳交協議價購同意書，不過因高爾夫球證和會員尚未達成協議，中科管理局今天表示，若今年12月中前無法達成協議將啟動徵收程序，明年第1季交地給台積電的期程未變。

中科管理局表示，中科台中園區擴建二期總開發面積89.75公頃，其中興農高爾夫球場就占67公頃，比例約達76.8%，軍方靶場12公頃、私人土地10公頃，地主總共107位，目前正在進行用地取得，同意價購地主人數達70%，所占面積達95%，其中所占面積最大的興農高爾夫球場，經多次協調，對於協議價購金額「不滿意但勉強接受」，已繳交協議價購同意書。

中科管理局表示，尚有約4%（3.64公頃）的土地未繳交協議價購同意書，已於今年10月9日依規定向內政部送報徵收計畫，計畫徵收的土地共計42筆。在完成徵收審議之前，中科將不放棄努力，持續與相關地主進行協調，希望能達成共識。

至於佔此次開發用地最大宗的興農高爾夫球場，因比例達76.8%，雖已繳交協議價購同意書，不過高爾夫球證和會員要如何解決，至今雙方仍未達成協議，為避免拖延到用地取得的期程，中科管理局已經做了最壞打算，若興農在今年12月中前還是無法和會員達成協議，將會啟動徵收程序。

中科管理局表示，相關的協議價購作業及徵收程序預計於今年12月底完成，預計在明年第1季將土地交給台積電進行建廠作業的期程未變。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財