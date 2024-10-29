美股牛市結束還早！專家揭「1數據」 未來1年再漲逾13％

專家表示，美股未來1年再漲逾13%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股離牛市結束還早，專家表示，雖然今年來美股飆漲，已讓其指數成為最昂貴的估值，華爾街越來越多發出美股漲勢將大幅下降的警告，不過，Leuthold Group指出，根據過往數據分析，標普500漲幅在達到3成門檻後，未來12個月，將再漲13.8%。

外媒報導，美股過去18個月亮眼的漲勢，讓投資者有很多理由慶祝，不過，隨著美股飆漲，也讓它們背負著近年來最昂貴的估值，此讓投資人越來越擔憂，包括對沖基金經理大衛·艾因霍恩（David Einhorn），對投入更多資金持謹慎態度。

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但根據Leuthold Group報告指出，投資者的好時光，至少再維持12個月。

根據 FactSet的數據，標普500指數在截至10月1 日的12個月內，上漲了33%，若自2023年10月市場觸及熊市底部以來，該指數已上漲超過 60%。

Leuthold Group投資長大衛·拉姆齊 （David Ramsey）指出，根據過往的數據研究發現，過去，這種高於平均水準的回報率，往往會持續至少在未來12個月。

換句話說，短期內，市場的漲勢，往往勝過對估值的擔憂，拉姆齊表示，市場的漲勢，往往會產生動力，在標普500漲勢達3成門檻後，接下來的12個月內將上漲13.8%，遠優於1926年以來所有12個月期間的典型回報率。

此外，但從長遠來看，高估值將產生更大的影響，Leuthold Group表示，雖然估值和遠期回報之間的相關係數，在任何1年的時間範圍內都是負 0.19，但當Leuthold Group將其分析擴大到7到10年之間時，發現這種反比關係變得更加強烈。

另一個需要考慮的因素，過去的估值通常沒有今天那麼高，根據 Ramsey標普500指數標準化每股盈餘的計算，截至9月底，標普500 指數的當前本益比為31.4倍。

這比Leuthold分析中的任何其他時期都要高，儘管2021年3月和1997 年6月的讀數接近。

雖然在華爾街，分析師越來越多地關注市場的天價估值，他們發佈客戶報告警告稱，未來十年的回報率可能會大幅下降。

最近的1個是美銀，該團隊認為標普500指數的高標準化本益率，可能為未來十年僅1%的年化回報率奠定基礎，此預測比高盛團隊預測的3%還要可怕。

不過，美銀也針對標普500指數成份股的影響力，進行了同等加權的估值，比其市值加權更具吸引力，這可能有助於它在未來十年跑贏大盤。

Leuthold Group指出，如果美國大型股公司繼續提高股息，那麼在此期間，等權重標普500指數的年回報率可能達到8%。

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