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AIT指台無法滿足半導體「水電」需求 郭智輝：挺台積電就支持台電建廠

2024/10/29 11:48

經濟部長郭智輝。（記者林哲遠攝）經濟部長郭智輝。（記者林哲遠攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長谷立言日前表示，台灣半導體產業赴美設廠，是因為台灣無法滿足半導體綠電、水源的需求。經濟部長郭智輝今（29）日赴立法備詢前受訪時強調，台灣到2030年電力充足，綠電也一樣，並喊話支持台電建廠就是支持半導體在台灣發展，「如果大家支持護國神山，也請支持台電。」

郭智輝表示，台灣跟美國是互補的，彼此都有相當深入的討論，若按照計畫進行，現在大家都能同意，台灣到2030年電力充足，綠電也是一樣，特別是半導體用電比較多。他強調，如果大家都支持台電建廠與綠電發展，就是支持半導體產業在台灣發展，台積電是台灣的護國神山，「如果大家都支持護國神山，也請大家支持台電。」

針對台達電創辦人鄭崇華說「台灣非用核電不可」，否則影響AI發展，郭智輝表示，尊重相關發言，但是應該不會，政府都有計劃，AI產業來台投資，也是政府現在努力的方向，AI發電量確實比較多，「我們現在極盡所能，都把命題考慮進來」。

媒體追問，未來是否考慮重啟核能？郭智輝回應，行政院長卓榮泰先前有表示，政府不排除任何先進科技，且高度關注相關研究。不過，核電的延役或再啟，現有「核子反應器設施管制法」規定，經濟部是執行單位，要按照法令執行。

郭智輝也強調，政府也會保留核電廠員工，因為要關注未來科技發展，現在有新型核電發展，全世界都在關注這個命題，台灣不能沒有專家判斷，所以相關人才都會保留。

另，美國總統候選人川普近日又喊台灣偷走美國晶片產業，郭智輝坦言，美國友人的看法都給予尊重，台灣跟美國的關係長期穩定發展，美國兩黨也都抱持同樣的態度，對於選舉前的發言都給予尊重。

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