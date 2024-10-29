工會反對僱用移工 漢翔公司強調會尊重溝通

漢翔公司肩負包括國機國造等國防任務，圖為漢翔生產的勇鷹號國造高級教練機。（資料照，記者歐素美攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕漢翔公司肩負包括國機國造勇鷹號交機等國防任務，近期傳出將雇用外籍移工加入產線，有員工憂心恐有洩密危及國安危機疑慮，漢翔工會也函文反對進用移工政策；漢翔公司今日指出，工會函文立場，公司予以尊重，而針對高雄岡山工會信函內容，已再和工會開會溝通。

漢翔公司日前針對移工議題說明指出，考慮進用外籍移工以解決人力問題，若進用移工不允許其接觸任何國防機敏業務，此案相關配套措施仍在謹慎研議中，已取得多數員工認同及支持。

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漢翔工會函文內容指出，漢翔公司進用員工管道多樣性，正式員工、勞派員工應先進用國內勞工，善盡航太業龍頭的社會責任。另外，外籍移工進用與管理是工會關心議題，不希望因語言和文化差異，有不良事情發生。

漢翔工會表示，公司不應為了降低成本引進移工，恐對工會會員做不利待遇，工會說，漢翔目前無人力短缺現象，不需進用移工，工會不贊成進用移工政策。

另外，漢翔岡山廠工會日前也發出公開信強調，公司在尚未與工會及員工召開充分的外籍移工進用說明會前，倉促召開外籍移工選商評選委員會，侵犯了工會和員工的知情權，也破壞了勞資雙方之間的信任關係。

一名漢翔公司員工表示，不少員工憂心台籍員工的工作權，也擔憂國防產業的企業用移工，恐會是資安破口。

漢翔公司說明，此案相關配套措施仍在謹慎研議中，已取得多數員工認同及支持，該公司重申，台籍同仁若有意願輪值二、三班，當以照顧同仁權益為優先考量；未來若進用外籍移工，將按照政府法律規範執行，也不允許其接觸任何國防機敏業務，相關申請及管理辦法制定完成後，將委託業界具經驗之優良人力仲介公司辦理。

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