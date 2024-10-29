晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

工會反對僱用移工 漢翔公司強調會尊重溝通

2024/10/29 11:01

漢翔公司肩負包括國機國造等國防任務，圖為漢翔生產的勇鷹號國造高級教練機。（資料照，記者歐素美攝）漢翔公司肩負包括國機國造等國防任務，圖為漢翔生產的勇鷹號國造高級教練機。（資料照，記者歐素美攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕漢翔公司肩負包括國機國造勇鷹號交機等國防任務，近期傳出將雇用外籍移工加入產線，有員工憂心恐有洩密危及國安危機疑慮，漢翔工會也函文反對進用移工政策；漢翔公司今日指出，工會函文立場，公司予以尊重，而針對高雄岡山工會信函內容，已再和工會開會溝通。

漢翔公司日前針對移工議題說明指出，考慮進用外籍移工以解決人力問題，若進用移工不允許其接觸任何國防機敏業務，此案相關配套措施仍在謹慎研議中，已取得多數員工認同及支持。

漢翔工會函文內容指出，漢翔公司進用員工管道多樣性，正式員工、勞派員工應先進用國內勞工，善盡航太業龍頭的社會責任。另外，外籍移工進用與管理是工會關心議題，不希望因語言和文化差異，有不良事情發生。

漢翔工會表示，公司不應為了降低成本引進移工，恐對工會會員做不利待遇，工會說，漢翔目前無人力短缺現象，不需進用移工，工會不贊成進用移工政策。

另外，漢翔岡山廠工會日前也發出公開信強調，公司在尚未與工會及員工召開充分的外籍移工進用說明會前，倉促召開外籍移工選商評選委員會，侵犯了工會和員工的知情權，也破壞了勞資雙方之間的信任關係。

一名漢翔公司員工表示，不少員工憂心台籍員工的工作權，也擔憂國防產業的企業用移工，恐會是資安破口。

漢翔公司說明，此案相關配套措施仍在謹慎研議中，已取得多數員工認同及支持，該公司重申，台籍同仁若有意願輪值二、三班，當以照顧同仁權益為優先考量；未來若進用外籍移工，將按照政府法律規範執行，也不允許其接觸任何國防機敏業務，相關申請及管理辦法制定完成後，將委託業界具經驗之優良人力仲介公司辦理。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財