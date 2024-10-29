南寶發表最新木工用低碳環保產品，看好長期成長前景。 （業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕第7屆亞洲區接著劑大會（ARAC2024）登場，南寶（4766）今（29）日發表最新木工用低碳環保接著劑，由於綠色永續產品在木工領域的滲透率仍低，南寶執行長許明現表示，看好長期成長前景，持續投入研發和技術資源開發創新。

南寶研發部襄理姜凱仁發表「低碳排環保無溶劑型濕氣反應聚氨酯接著劑（Liquid Polyurethane Reactive , LPUR）」，這是一款低碳排無溶劑的木工用膠Woodpow® PUR系列產品，是南寶首款專為木工相關應用所研發，不含揮發性有機溶劑（VOC）的高效能產品，除對環境與人體友善外，碳排也較使用石化原料產品大幅降低。

請繼續往下閱讀...

姜凱仁也說，由於木材本身含有水分，這款接著劑在木工貼合與拼接時，能在短時間內呈現極佳的初期強度與後期接著性，此外，不必像熱熔膠需要加熱熔融就能直接塗佈操作，能節省大量能耗與設備成本，操作也相對方便。

許明現認為，由於工藝較為成熟，採用新的接著方式將改變操作流程，轉換成本高，目前台灣仍有約7至8成使用含有大量揮發性有機溶劑的傳統溶劑型接著劑，木工領域應用低碳或環境友善的接著劑比例，較許多產業如鞋材、紡織等低許多；他也說，隨著環保法規的加強，以及消費者對健康安全意識的提升，木工行業整體正在逐步轉向水性、無溶劑以及更環保的替代品，未來成長可期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法