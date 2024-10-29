晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

南寶發表最新木工用低碳環保產品 看好長期成長前景

2024/10/29 10:23

南寶發表最新木工用低碳環保產品，看好長期成長前景。 （業者提供）南寶發表最新木工用低碳環保產品，看好長期成長前景。 （業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕第7屆亞洲區接著劑大會（ARAC2024）登場，南寶（4766）今（29）日發表最新木工用低碳環保接著劑，由於綠色永續產品在木工領域的滲透率仍低，南寶執行長許明現表示，看好長期成長前景，持續投入研發和技術資源開發創新。

南寶研發部襄理姜凱仁發表「低碳排環保無溶劑型濕氣反應聚氨酯接著劑（Liquid Polyurethane Reactive , LPUR）」，這是一款低碳排無溶劑的木工用膠Woodpow® PUR系列產品，是南寶首款專為木工相關應用所研發，不含揮發性有機溶劑（VOC）的高效能產品，除對環境與人體友善外，碳排也較使用石化原料產品大幅降低。

姜凱仁也說，由於木材本身含有水分，這款接著劑在木工貼合與拼接時，能在短時間內呈現極佳的初期強度與後期接著性，此外，不必像熱熔膠需要加熱熔融就能直接塗佈操作，能節省大量能耗與設備成本，操作也相對方便。

許明現認為，由於工藝較為成熟，採用新的接著方式將改變操作流程，轉換成本高，目前台灣仍有約7至8成使用含有大量揮發性有機溶劑的傳統溶劑型接著劑，木工領域應用低碳或環境友善的接著劑比例，較許多產業如鞋材、紡織等低許多；他也說，隨著環保法規的加強，以及消費者對健康安全意識的提升，木工行業整體正在逐步轉向水性、無溶劑以及更環保的替代品，未來成長可期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財