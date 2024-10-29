處罰台積電恐傷人損己？彭博專欄 : AI晶片流入華為是教訓、不是失敗

彭博專欄指出，中美科技競賽附帶損害太大。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日台積電捲入華為「昇騰」（Ascend）910B 晶片為其生產的風波，在全球半導體及美國政界引發喧然大波。《彭博》專欄指出，現在華盛頓是否會因台積電未對其客戶進行「足夠的」盡職調查，而對其處以罰款或暫時限制美國技術，甚至擴大出口管制，但不論哪種「都是不明智的」。

《彭博》專欄直言，在這個關頭，華盛頓應該慶祝台積電美國廠在製造方面取得成功，並與台積電密切合作，從其自身出口政策的漏洞中吸取教訓，而不是懲罰台積電或加強出口限制。

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如果美國決定對台積電實施嚴厲處罰，應該先權衡這些處罰將如何影響台積電包括輝達（NVIDIA）、蘋果等關鍵客戶維持先進生產的能力。

此外，美國政府若擴大出口限制，或將更多公司納入實體名單，也有可能讓更多企業陷入潛在的附帶損害。

《彭博》專欄表示，台積電因斷開中國市場也放棄了大部分收入。擴大出口管制可能會進一步損害其利潤，也有可能影響其他科技公司的業務。

這對台積電來說，收入損失可能意味著，影響能力建構或研發投資。拜登政府斥資數十億美元想重新打造美國半導體製造業領先優勢，台積電在這努力中將發揮關鍵作用。

台積電堅稱一直遵守出口規則，自2020年9月以來就沒有向華為供應晶片。

《彭博》專欄內文稱，美國透過日益阻礙自由市場來贏得與中國共產黨的科技競賽的努力充滿了諷刺。台積電創始人張忠謀在上週六感嘆先進半導體的自由貿易「已經消亡」。

根據一週之內的頭條新聞顯示，美國正在對這家生產先進晶片的世界領導者施加巨大壓力。專欄建議美國應該與台積電合作，調查其晶片是如何落入華為手中。

《彭博》專欄直言，無論美國總統大選結果如何，美國都需要花更多的精力發展自己的產業，而不是為中國設置障礙。

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