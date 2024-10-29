黃金創紀錄漲勢急踩煞車！從歷史高點回落

現貨黃金週一（28日）下跌0.2%，至每盎司2743.31美元。12月交割的黃金期貨價格幾乎持平，收每盎司2755.9美元。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金創紀錄的漲勢在週一（28日）急踩煞車，主因是美國公債殖利率上升、美元走強，同時市場也在等待本週將發布的一系列美國經濟數據，藉此尋找美國聯準會 （Fed） 利率前景的線索。

現貨黃金下跌0.2%，至每盎司2743.31美元。黃金上週三（23日）創下每盎司2758.37美元的歷史新高。

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12月交割的黃金期貨價格幾乎持平，收每盎司2755.9美元。

美國10年期公債殖利率升至3個月高點，美元指數則正邁向2022年4月以來漲幅最兇猛的1個月，這使得黃金對海外買家的吸引力下降。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略師加利（Daniel Ghali）認為，本週金價肯定能達到 2800 美元，「我們的預期是，選舉實際上會抑制市場拋售黃金的意願，因此任何刺激買盤活動的因素，都可能產生更大的影響。」

隨著11月5日美國大選的逼近，川普和賀錦麗都在爭取一些競爭更激烈的州選民支持。

市場還在等待美國將於本週公布的一系列經濟數據，包含週三會公布有 「小非農」之稱的ADP就業報告、週四則是美國個人消費支出物價指數（PCE），週五非農就業報告。

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