《華郵》不為賀錦麗背書 損失超過20萬訂閱

《華盛頓郵報》宣佈未來不會再為美國總統候選人背書，打破過去支持民主黨候選人慣例，引發大規模退訂潮。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《華盛頓郵報》上週宣佈，將在今年美國總統大選保持「中立」，打破過去36年來支持民主黨候選人慣例，並表態未來不會再為候選人背書，消息一出引發不少讀者反彈，出現大規模退訂潮，截至週一（28日）中午，已有超過20萬讀者取消訂閱。

美國《全國公共廣播電台》報導，2名知情人士透露，截至週一中午，已有超過20萬人取消了《華郵》的數位訂閱，這一數自約佔該報付費訂閱者的8％，且並非所有取消都會立即生效，這一數字仍在持續擴大。

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《華郵》前執行主編布勞克利（Marcus Brauchli）表示，這是一個相當龐大的數字，問題是人們不知道為什麼做出這個決定。大眾基本上知道這個決定已做出，但卻不清楚是什麼導致了這個決定。

如此大規模的退訂潮，對於已經面臨財務困境的新聞媒體來說將是一大打擊。去年，《華郵》擁有超過250萬訂閱者，其中大部份是數位訂閱，該報發行量僅次於《紐約時報》、《華爾街日報》排名第3。

即使是發行量明顯更高的的競爭對手《紐約時報》，出現重大抗議活動時，影響的讀者可能也只有數千名。今年稍早，《華郵》發行人路易斯 （Will Lewis）曾大讚該報增加了4000名訂閱，值得關注。

《華郵》記者過去多次揭露了共和黨總統候選人川普及其團隊的不當行為，並曾將川普描述為「對美國民主實驗的威脅」。《華郵》宣佈不表態支持總統候選人後，也出現數名專欄作家、編輯辭職的消息，幾名《華郵》記者也坦言，自己的親友也在退訂的讀者行列當中。

在《華郵》做出決定的幾天前，《洛杉磯時報》也表示，不會表態支持總統候選人，隨後該報也承認，這導致他們損失了數千名的訂閱者。

《華郵》老闆貝佐斯（Jeff Bezos）則在週一晚間首度發聲，貝佐斯在專欄文章指出，媒體對總統的支持對選舉不會有影響，選民不會單純因為某報的支持就做選擇。媒體對總統的支持其實會造成偏見，給人一種不獨立的感覺。

貝佐斯表示，此舉是「朝著正確方向邁出有意義的一步」，希望能在距離選舉及相關情緒更遠的時刻盡早做出改變。貝佐斯也強調，在決定不支持任何候選人時，沒有任何形式的交換條件，《華郵》的決定並沒有告知或徵詢賀錦麗、川普競選團隊的意見。

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