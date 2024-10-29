惡性競爭自作自受！中國鋼鐵業前3季利潤「直接腰斬」

今年前3季，中國重點統計鋼鐵企業的利潤總額，年減幅高達56.39%，來到289.77億元人民幣。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國鋼鐵業冷颼颼！中國鋼鐵工業協會日前在2024年前3季發布會上，公布統計相關數據，指出今年前3季，中國重點統計鋼鐵企業的利潤總額，年減幅高達56.39%，來到289.77億元人民幣，平均利潤率為0.64%，年減0.72個百分點，專家指出，中國鋼鐵業的市場稍有好轉，業界就衝動生產，這使供需矛盾加劇，最終打壓價格，因此陷入「越產越虧、越虧越產」的困境。

綜合中國媒體報導，中國鋼鐵工業協會黨委副書記、副會長兼秘書長姜維在發布會上表示，經濟效益明顯下滑是全行業目前面臨的最直接問題，問題在需求方面，也是「內捲式」惡性競爭帶來的惡果。「內捲式」惡性競爭不止，行業整體的健康可持續發展就無從談起。

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姜維指出，今年前3季鋼鐵產量年減，但表觀消費降幅更大。根據中國國家統計局的數據，今年前3季，全中國累計生產粗鋼7.68億噸，年減3.6%，生產生鐵6.44億噸，年減4.6%，生產鋼材10.44億噸，年減0.1%，折合粗鋼表觀消費量（產量加上淨進口量）6.88億噸，年減6.2%。

此外，鋼材出口較去年同期成長，進口較去年同期下降。今年前3季，中國累計出口鋼材8071萬噸，年增21.2%，但出口均價每噸770美元，年降21.6%，比同期國內鋼材均價高39.5%。累計進口鋼材為519萬噸，年減9%。

姜維認為，當前中國鋼鐵市場新的供需動態平衡基礎尚未形成，市場稍有好轉業界就衝動生產，只會加劇供需矛盾，最終打壓價格、再次陷入「越產越虧、越虧越產」的困境，呼籲行業加強自律，防止「內捲式」惡性競爭，加快研究推進產能治理和聯合重組。

根據世界鋼鐵協會發布的短期需求預測，中國鋼鐵需求2024年將會年減3%，2025年年減1%。

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