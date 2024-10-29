具備此「技能」！不需學位 年薪160萬起跳

根據 LinkedIn 的數據，受到電子商務的快速採用和疫情後消費者行為轉變的推動，社群媒體行銷是美國成長最快的職業之一。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕如果您想找薪水高，又不需具備學位，那麼可考慮從事社交媒體行銷職業，根據 LinkedIn 的數據，受到電子商務的快速採用和疫情後消費者行為轉變的推動，社群媒體行銷是美國成長最快的職業之一，只要具備數據分析等熱門技能，不需要學位，入門級職位起薪約為每年5萬美元（約新台幣160萬元）。

CNBC報導，TikTok、Instagram 和其他平台已成為企業與客戶互動、推廣其產品或品牌的重要工具，企業渴望聘請能夠幫助他們有效使用這些平台的人員。

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招聘網站 FlexJobs 和 Freelancer.com看到遠端、混合和自由職業社交媒體行銷職位的數量激增。

美國勞工統計局指出，數位行銷領域（包括社群媒體行銷）預計每年增長8%，到2030年預計將創造近20萬個新就業機會。

FlexJobs的首席職業專家弗拉納（Toni Frana）表示，雖然有些行銷工作更喜歡候選人擁有學士學位，但這並不是社群媒體行銷職業成功的先決條件，更重要的是您所具備的技術技能，大多數社群媒體行銷職位都需要對SEO、數據分析和社群媒體廣告有深入的了解。

Freelancer.com國際副總裁塞巴斯蒂安·西塞萊斯（Sebastián Siseles） 表示，招聘經理還會尋找能夠拍攝和編輯視頻、管理在線社區、協調與影響者的合作夥伴關係，以及開展相應營銷活動以增加利潤的人才。

根據 FlexJobs 和 LinkedIn 的數據，該領域最受歡迎的職位，包括影響力行銷經理、社群媒體行銷專家和內容策略師。

薪資範圍取決於經驗，入門級職位起薪約為每年5萬美元（約新台幣160萬元），經驗豐富的策略師或經理的年薪可達12萬美元（約新台幣384萬元）以上。

對於想從事社群媒體行銷者，弗拉納表示，您可以在 YouTube 上觀看教學課程或參加線上課程以獲得特定技能的認證，如LinkedIn Learning、Coursera、HubSpot 和 Google 都提供數位行銷和電子商務方面的證書。

此外，他也建議創建一個線上作品集，展示您所做的任何相關社群媒體行銷專案或工作，包括客戶評價，他補充，這種實踐經驗與大學學位一樣有價值，因為它可以展示對參與策略、內容管理和社區管理的深刻理解。

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