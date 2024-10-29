不打壓了！中國拚經濟鬆綁監管 補教業滿血復活

中國補教巨頭新東方、好未來等今年大舉招聘人員。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕2021年7月間，中國突然監管打壓補教業，讓相關企業股價跌到快躺平，讓人記憶猶深，路透報導，中國政府為了提振低迷的經濟，並創造青年就業，已悄悄鬆綁對民營補教企業的監管壓力，使這個3年前因當局監管打壓而重創的產業恢復生機。

2021年中國推動「雙減」政策，禁止核心課程的營利性教學，以減輕父母與學生的教育與財務壓力。此政策使新東方、好未來等教育集團的市值一夕間蒸發數十億美元，數萬份工作流失。在該監管打壓前，中國營利性補教產業的規模達1000億美元（3.21兆台幣），前3大業者聘僱17萬人。

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報導說，儘管中國官方沒有正式承認該政策轉變，中國官方媒體也沒有相關報導，但從決策者現已默許補教業者擴大業務即可證明。

荷蘭國際集團（ING）首席中國經濟學家Lynn Song說，中國不太可能坦承打壓過於嚴厲，但可能「默許回到較寬鬆的監管立場；整體的政策環境已從限制性轉向支持性，因為現在的主要目標是穩定」。他補充，補教業應從該轉變中獲得利益。

奧緯諮詢亞太地區教育業務主管合夥人王津婧指出，中國政府現在寄希望於教育產業，來化解「超高的」青年失業率，「我認為這是此改變極為根本的因素」。

報導說，今年以來，上市補教公司的招聘模式與其他行動顯示今年該產業呈現擴張格局。

諮詢集團Plenum China數據顯示，今年1至6月，課外營利性補教中心的有效執照成長11.4％。好未來與新東方今年已聘用數千名人員，這兩家集團經營的補教學校與學習中心數目也有所反彈，今年其股價創2021年以來平均最高點，儘管仍遠低於疫情前價格。

報導指出，補教業的復甦也顯示該產業是不可能被消滅的。在現實中，民營補教業者儘管減少，但透過重新設計課程，或用暗號宣傳，比如稱數學相關課程為「邏輯思考」等各種方式，迴避限制、持續存在。

在浙江經營一家英文補教學校的Lisa說，在監管打壓期間，她裁員60％，但透過以英文教授科學相關課程，而非直接稱之為英文課持續營業。

與此同時，一對一教學蓬勃發展。上海1名育有兩子的家長說，雙減政策造成家庭面臨兩難抉擇：要麼每節課支付800元人民幣（3600台幣）請私人家教，要麼自己每天投入數小時幫孩子跟上進度，「如果雙減政策持續，富人與尋常人的教育差距只會惡化」。

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