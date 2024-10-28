死亡前2年贈與納遺產違憲 財政部這樣回應

對於憲法法庭判決死亡前2年贈與視為遺產違憲，財政部表示，將審慎研議修法。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕陳姓男子在死前2年內贈與妻子高額股票，但妻子與子女選擇拋棄繼承，導致唯一繼承人非婚生女兒雖未受益於高額股票，卻要負擔全額遺產稅；憲法法庭今判決部分違憲，須於2年內修法。對此，財政部表示，將審慎研議修法，以符合憲法法庭判決意旨並兼顧租稅公平，而修法前可先依遺產受益比例分配遺產稅。

根據「遺贈稅法」第15條第1項規定，被繼承人死亡前2年內贈與下列個人之財產，應於被繼承人死亡時，視為被繼承人之遺產，併入其遺產總額，依本法規定徵稅：1.被繼承人之配偶。2.被繼承人依民法第1138條及第1140條規定之各順序繼承人。3.前款各順序繼承人之配偶。

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財政部賦稅署官員表示，上述「遺贈稅法」相關規定，主要是為了防止被繼承人利用生前贈與方式分散遺產規避稅負，以維護租稅公平；但這個案例比較特別，尤其須負擔巨額遺產稅的又是未成年，因此引起爭議。

賦稅署官員表示，對於憲法法庭的判決，將審慎研議修法，希望兼顧租稅公平及維護納稅人權益下，同時符合憲法法庭判決意旨。而修法之前，可先依配偶占遺產受益的比例，分配其須繳納的遺產稅額。

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