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咖啡渣變綠金 全家超商攜手歐萊德打造洗沐用品

2024/10/28 18:53

全家超商全台約4200家門市，每年販售的Let's Café會產生逾1200噸業務用牛奶空瓶，6000噸咖啡渣，循環經濟成新興商機。（全家提供）全家超商全台約4200家門市，每年販售的Let's Café會產生逾1200噸業務用牛奶空瓶，6000噸咖啡渣，循環經濟成新興商機。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕打造永續循環商業模式，全家（5903）便利商店攜手O'right歐萊德，運用Let's Café咖啡豆渣、咖啡業務用牛奶空瓶做為循環再生原料，聯名開發5款「Bio咖啡萃永續美妝」洗髮精和沐浴乳等系列產品，搶攻每年高達近400億元的ESG消費品商機。

全家便利商店總經理薛東都表示，國人1年喝掉28.5億杯咖啡，便利商店為主要購買管道，其中全家全台約4200家門市，每年販售的Let's Café會產生逾1200噸業務用牛奶空瓶，6000噸咖啡渣。

在淨零碳排政策目標下，循環經濟成新興商機，「全家」透過「價值鏈減廢」、「創新永續良品」兩大策略尋找轉廢為寶的新解方，由Let’s Café咖啡產業鏈出發。

今年8月起全面展開全台店舖咖啡業務用牛奶空瓶的日常回收作業，委由專業廠商循環再製為100% PCR再生塑料，每月回收量達100噸，相當於每年可減少 1,980 噸碳排放量。

牛奶空瓶的再生塑料，將廣泛運用於「全家」店舖運營消耗品與自有品牌產品容器上，包含垃圾袋、購物袋、FamiCollection廚房浴室日用品等，此次與O'right歐萊德合作的洗沐新品即為一例，每個Let’s Café業務用牛奶空瓶約可製成5個Bio咖啡萃瓶身。

今天再宣布攜手供應鏈夥伴O'right歐萊德，運用Let's Café咖啡豆渣、咖啡業務用牛奶空瓶作為循環再生原料，聯名開發共5款「Bio咖啡萃永續美妝」全新洗沐系列產品。

「Bio咖啡萃永續美妝」全系列5款新品，每款皆蘊含8-10顆Let's Café咖啡豆渣萃取精華，初期先以距離歐萊德工廠較近的300家龍潭區門市的回收咖啡渣進行區域測試，若銷售狀況超乎預期，將逐步擴大至全台門市。

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