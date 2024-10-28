投信大買5金融避險！國泰金狂敲逾5000張奪冠（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一（28日）在電子股領跌下，指數跌150點，而投信雖連2日賣超台股，週一（28日）賣超2.89億元，但資金明顯流向金融股，在前10大買超中，金融就佔了5檔，其中又以國泰金最吸金，一口氣敲逾5000張居榜首，在投信連4天買進下，國泰金今股價開小黑走高，終場上漲0.43%，收69.3元，成交量2.23萬張。

投信買超前10大個股，依序為國泰金（2882）5073張、廣達（2382）2110張、元大金（2885）1257張、鴻海（2317）977張、零壹（3029）796張、兆豐金（2886）674張、凱基金（2883）578張、中信金（2891）515張、美隆電（2477）464張、統一（1216）429張。

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至於賣超前10大個股，依序為永豐金（2890）2351張、華新（1605）1393張、聯鈞（3450）1203張、華邦電（2344）1001張、世紀鋼（9958）655張、長虹（5534）636張、可成（2474）572張、智邦（2345）567張、京城銀（2809）498張、國巨（2327）492張。

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