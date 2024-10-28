秋颱康芮襲台前2水庫放水 水利署：務求颱風後蓄水穩定

南化水庫（見圖）與鏡面水庫今天進行調節性放水。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕秋颱康芮預計31日及11月1日最接近台灣，預期東北部會有明顯降雨，雨勢可能擴及西半部山區，目前台南地區的南化與鏡面水庫已滿庫，今進行調節性放水。水利署表示，颱風前嚴正準備，水庫預先進行調節性規劃，後續颱風過後將維持高蓄水率，確保安穩進入枯水期。

水利署今召開防颱整備會議，指出目前氣象預報指出康芮對北海岸、基隆、東北部及東部地區降雨較明顯，但劇烈降雨可能擴展至西部山區。

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水利署長賴建信表示，水利署已完成7月凱米颱風後河川瓶頸段疏濬，迄今增加達598萬立方公尺疏濬量，例如八掌溪鐵路橋附近128萬立方公尺，塔羅灣溪16萬立方公尺，並持續擴大，另已完成包含9月山陀兒颱風期間，遭颱風降雨破壞地區的全部搶修險應急工作。

台南地區的南化水庫與鏡面水庫皆滿庫，今天持續進行調節性放水。賴建信指出，水庫目前位於高水位，要預先進行調節性放水規劃，後續依氣象預報調整掌握颱風雨量，颱風後要維持蓄水，確保供水穩定。

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