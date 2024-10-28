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中國救市短多長空、曇花一現 民進黨示警台灣4大風險

2024/10/28 14:56

民進黨中國事務部28日舉行「中國經濟風險座談會」，由中國事務部主任吳峻鋕（左一）主持，邀請專家學者與談。（記者方賓照攝）民進黨中國事務部28日舉行「中國經濟風險座談會」，由中國事務部主任吳峻鋕（左一）主持，邀請專家學者與談。（記者方賓照攝）

〔記者陳昀／台北報導〕中國近來為提振經濟推出救市等措施，民進黨中國部今舉行座談會分析相關情勢。與會學者認為，中國「救市」措施恐曇花一現，中長期發展更是壓倒性看壞，台灣面臨中國「經濟脅迫」、「滲透分化」、「戰爭威脅」與「政治管控」4大風險，應強化預警赴中投資風險，如果中國維持一貫對台主權的看法，兩岸經貿不脫鉤，戰爭風險仍會加大。

民進黨中國事務部今舉行「中國救市一場空，台灣別陷風險中」座談會，由民進黨中國部主任吳峻鋕主持，邀請國立政治大學財政學系教授黃智聰、中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣、國立雲林科技大學財務金融學系教授鄭政秉與談。

吳峻鋕表示，中國官方陸續推出救市措施，但從結果來看，不僅股市ETF表現不佳、房市持續惡化「房價跌到白菜價」、「十一」黃金週空有旅遊人潮卻無法消費、餐飲業上半年倒閉上百萬家、國際航空公司出現中國航線「停飛潮」等狀況；此外，經濟成長率從2010年的10.6%到今年Q3已下滑到4.6%，青年失業率也從11.2%上升到17.6%，更面臨消費市場崩盤、出口力道趨緩、外資加速撤離等現象，疫後仍不見復甦。

黃智聰認為，中國今年如未達成經濟成長率5%目標，意味將面臨大批企業破產、失業人口增加、生活困難人口大幅上升等情形，因此斥鉅資推出中國國家主席習近平掌權以來規模最大的救市措施，但灑錢卻未考慮市場需求，恐怕「短多長空」、曇花一現，用錢堆出來的經濟成長率會有更多副作用，埋下更多風險與隱憂，經濟發展路線的不確定才是影響就是措施能否見效的關鍵。

王國臣表示，長期來看，中國經濟只面臨緩慢的崩潰或立即的崩潰兩種選擇，在中國的「經濟空轉」、「金融風暴」與「國際經濟影響力削弱」等前景下，中國對台灣的經濟利誘與脅迫將更趨無效，未來將轉向更多對台運用認知作戰與經貿風險等手段，建議台灣應加速分散產業鏈與金融曝險，堅守台灣在「民主供應鏈」當中扮演的責任與角色。

鄭政秉分析，中國面臨的產能過剩、通貨緊縮、外資外場撤離、金融危機等經濟問題，將影響台灣在內的周邊國家，各方對中國短期發展多不看好、中長期更是壓倒性看壞，面對日益升高的封鎖與戰爭的威脅，建議政府要強化預警台商投資風險、赴中旅遊風險與統戰手法、建立全球更牢固的生產基地及供應鏈，在半導體等產業持續創新，並逐步發展軍火工業等。

吳峻鋕總結時重申，民進黨支持兩岸健康有序的交流，呼籲中國與台灣政府官方對話交流，才能共同應對風險、維護兩岸人民福祉。他也示警，「美中競爭」與「中國經濟下行」兩大國際趨勢在未來20、30年均不會改變，相較其他國家，台灣面臨中國「經濟脅迫」、「滲透分化」、「戰爭威脅」與「政治管控」等4大風險，民進黨將執行政策因應與社會預警工作。

被問及台灣擺脫對中經濟依存是否增加兩岸開戰風險？黃智聰回應，如果中國維持一貫對台灣主權的看法，即使兩岸經貿不脫鉤，戰爭風險仍會加大；在與其他國家洽簽自由貿易協定（FTA）方面，畢竟我們不是掌控方，追求名目不如追求實質效益，也許可以透過「零存整付」的方式，讓台灣的產品推展的世界主要國家，或許會更務實、效果更好。

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