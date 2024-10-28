名師解盤》黃文清：強勢股熄火 資金流向避險股

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

台股今天出現開高走低下跌的一個狀況，主要是來自於上週五美國科技股的下跌，更重要的是美國選舉也慢慢的接近，市場上對於川普當選機率升高，開始出現一度程度的不安，使得相關科技類股，包括今天AI相關的族群也好、矽光子相關的強勢股，在今天表現相對的弱勢，反而內需類股，包括玻璃、陶瓷、塑膠相關的族群是逆勢上漲，主要是有一些避險資金的進駐，其他包括是生技類股的表現也不錯。

所以從類股表現也看的到，這一波強勢上漲的半導體類股，看起來可能要休息一小段時間，等待美國總統大選的結果出爐。

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因為川普對於台灣半導體相對的態度，或者是我們看到接下來可能的發展，其實都有不安的一個心態，跟不確定的因素，不管是在通膨升溫，乃至於半導體這邊的一個態度，相對是比較差的一個情況之下，主流類股這邊休息的可能性相對比較高的，所以大盤短線上可能呈現一個區間整理的格局。

那個股表現為主，今天強勢的內需族群跟生技類股，成為個股表現演出的標的。整體而言，指數在這邊區間的過程當中，還是特別留意降低高持股、高槓桿的比例，採取低接的方式，透過大選逐步的來到一個所謂的避險交易的策略，我想對於後續看到整個結果出爐之後，大盤才會有更明朗的一個走勢出現。

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