女股神：全球經濟不確定性和波動性越大 對比特幣信心就越強

方舟投資（Ark Invest）創辦人、「女股神」伍德（Cathie Wood）長期看好比特幣，早前曾預測到2030年，比特幣價格將飆升至100萬美元。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕方舟投資（Ark Invest）創辦人、「女股神」伍德（Cathie Wood）近日在接受外媒採訪時表示，全球經濟不確定性和波動性越大，她對比特幣信心就越強，並堅信比特幣將會飆到100萬美元（約新台幣3210萬元）。

綜合媒體報導，伍德長期看好比特幣，早前曾預測到2030年，比特幣價格將飆升至100萬美元。儘管近來全球經濟不確定性持續升溫、市場波動加劇，伍德對比特幣的看法不僅絲毫未變，還更堅定。

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伍德近日在接受《彭博》採訪時，被問及「是否仍對比特幣達到100萬美元的目標價充滿信心」，伍德給予肯定回答，稱全球經濟的不確定性和波動性越大，她對比特幣的信心就越強。

對於為何對比特幣那麼有信心？伍德解釋，「我們剛剛經歷了一場通膨恐慌，我們認為這主要是供應鏈問題所致，而​​比特幣是對抗通膨的一種避險手段。」

伍德上述言論一出，引發外界熱議。有網友表示，「伍德總是知道如何解讀市場！是時候累積更多比特幣了！」、「世界開始意識到比特幣的美好。」、「比特幣在混亂中蓬勃發展。」、「完全同意！比特幣在不確定的時期最閃耀！」等。

根據CoinDesk數據，截至台北時間28日中午12點32分左右，比特幣價格暫報67603.01美元，24小時內跌幅0.92%。

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