印度製藥公司助俄國取得輝達AI高階晶片 ! 彭博 : 透過「這一手法」轉出口

孟買一家製藥商幫助俄羅斯取得輝達的AI高階晶片。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到國際制裁影響，俄羅斯難以取得輝達AI晶片，但近期市場傳出，印度在今年短短4個月，出口了配置輝達高階AI晶片的千台戴爾最先進的伺服器。《彭博》指出，從貿易數據顯示馬來西亞是原產地，印度企業購買後以轉運點的模式出口至俄羅斯。

據報導，今年4月至8月一家印度孟買製藥商Shreya Life Sciences向俄羅斯出口了1111台戴爾先進伺服器產品，這些伺服器及其包含的晶片被列入歐、美限制清單中。其中，約998台配備了輝達H100晶片。

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根據戴爾網站介紹，這些伺服器被稱為PowerEdge XE9680，包含由輝達或AMD所製造的AI高階處理器。

《彭博》指出，這些調查結果凸顯了西方試圖阻止莫斯科獲得具有潛在軍事用途的軍民兩用技術，以及所運輸尖端設備的漏洞。

據了解，在印度與俄羅斯做生意並不違法，因為印度政府並未參與美國和歐盟對莫斯科實施的多輪制裁。此外，新德里長期依賴俄羅斯提供軍事裝備，還持續購買了俄羅斯原油，兩國關係是密切與深化。

而印度這些不起眼的企業，幫助俄羅斯取得西方先進晶片，讓美國與歐洲盟友對於印度作為銷售中間人的新興角色感到擔憂。現在印度是僅次於中國的俄羅斯第二大受限技術供應國，逐漸成為仲介首選。

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