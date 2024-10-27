台積電碳費估上看10億 中鋼1噸碳費比可樂便宜

台灣步入碳有價時代，明年企業將開始試行申報碳費，後年才須繳費。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣步入碳有價時代，明年企業將開始試行申報碳費，後年才須繳費。估算台積電可適用優惠費率每噸100元，要繳10億元，會是全台碳費繳最多的公司；中鋼減碳極有企圖心，有望適用優惠費率50元，如果再將產線移至未實施碳費制度國家，還可再打2折，等於費率僅10元，「1噸的碳比1瓶可樂還便宜」。

台積電目標2040達到淨零，由於製程減碳工作完善，加上購買綠電，主要排碳都在台灣，難以適用優惠費率A（SBTI），但可適用優惠費率B每公噸100元，由於全年排放量逾千萬噸，估算仍要繳10億元，綜觀來看其繳交的碳費與全年營收相比，仍佔很小比例。

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優惠費率A每公噸50元，企業要在2030年前減碳達到42%才能享有，門檻非常高，水泥、鋼鐵、塑化等高碳洩漏產業有望適用，若再外移至未實施碳費國，碳費還可再打2折，等同1噸碳只要10元。

經濟部直接投資的泛國營事業中鋼，去年碳排量約1966萬噸，若適用優惠費率A又移至海外，估算碳費不到2億元。

經濟部所屬國營事業台電與中油，原應繳納碳費分別約15億元、16億元，也力拚爭取優惠費率B，估算須繳交的碳費分別降至5億、6億元。

為協助中小企業化轉型，經濟部次長連錦漳指出，做法是以大帶小、由國營示範先行，另產創條例第10條之1將至年底屆期，這次修法將節能減碳設備，也納入投資抵減優惠項目，並將支出金額上限由原先的10億元拉高至18億元。

環境部長彭啓明也強調，「碳費是減量工具，不是財政工具」，制度目的是鼓勵企業提出減量目標，且歐盟高層官員也肯認我國碳費確實可抵用CBAM（歐盟碳邊境調整機制），也能預見「碳定價外交」概念將在不久的未來實現。

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