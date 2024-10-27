前景茫茫？氫能股大暴跌 這3家股價腰斬

3大利空罩頂，美國和歐洲氫能公司的股價暴跌。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於行業需求低於預期、監管不確定性以及投資者對產業前景越來越懷疑，美國和歐洲氫能公司的股價大暴跌，氫能公司 Plug Power、Ballard Power Systems 和 Green Hydrogen Systems 的股價，今年以來已經腰斬，全數破底。

《金融時報》報導，追蹤低碳氫化合物價值鏈各公司的標普 Kensho 全球氫經濟指數，已回到 2020 年中期的水平，抹去了 2020 年底和 2021 年初在氫能發展炒作最熱時期取得的漲幅。

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氫能公司 Plug Power、Ballard Power Systems 和 Green Hydrogen Systems，因為繳出連續的季度虧損，今年以來股價已下跌一半以上，跌到歷史低點。Nel、Bloom Energy 和 ITM Power 的股價，則下跌3分之1。

上個月，顧問公司麥肯錫將美國 2030 年綠氫產量預測下調 70%，研判美國將無法實現拜登政府設定的 1000 萬噸清潔氫產量目標。今年7月，歐盟支出監管機構歐洲審計院警告稱，歐盟到2030年生產1000萬噸綠色氫的目標「不切實際」，需要進行「現實檢驗」。

氫設備製造商Plug Power證實，已暫停其在紐約的開發案，圖為執行長Andy Marsh。（彭博）

氫設備製造商Plug Power證實，已暫停其在紐約耗資 2.9 億美元的項目的開發，該項目原定成為北美最大的項目，現在則面臨現金短缺，執行長Andy Marsh說，「這是一段痛苦的旅程，我們對最初的發展速度抱有不切實際的期望」。

Plug Power的暫停開發案是這種新興燃料今年遭遇的幾個挫折之一。上個月，美國開發商 Hy Stor，終止了與挪威製造商 Nel 在密西西比州備受矚目的氫項目的 1GW 合約。包括馬拉松石油公司 （Marathon Petroleum）、Fortescue 和 CNX 在內的企業開發商，已經停止或取消了對拜登 70 億美元氫中心計畫的承諾。Nel 執行長 Håkon Volldal 表示，將會出現一場洗牌。

在歐洲也因政府資金緩慢且不足，加上一些監管障礙，阻礙發展。 本週，西班牙能源公司Repsol表示，將暫停在西班牙的所有綠氫計畫。上個月，殼牌取消了在挪威的一個藍氫項目，並表示「它沒有看到藍氫市場的實現」。

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