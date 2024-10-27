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25年前投資輝達32萬 現在身價超過10億

2024/10/27 07:02

輝達業績亮眼，執行長黃仁勳財富暴漲，投資人也開心。（彭博）輝達業績亮眼，執行長黃仁勳財富暴漲，投資人也開心。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕CNBC統計，倘若投資人以1萬美元（約台幣32萬）抱緊一檔股票，25年都不賣，報酬率最高的就是AI晶片霸主輝達，1萬美元變3200萬美元，相當於新台幣10.2億元。

CNBC 根據 10 月 22 日收盤價計算，在25年前投資1萬美元買進一檔美股，抱緊不賣，報酬率最高前5大股票，第一名非輝達莫屬，25年前投資1萬美元，現在價值增至3200萬3017美元；第二名是怪物飲料（Monster Beverage），股票價值增至1112萬5621美元（約台幣3.56億）；第三名是鞋業製造商Decker’s Outdoor，股票價值來到896萬2901美元（約台幣2.86億）。

第四名至第五名依序為，奧多明尼昂貨運（Old Dominion Freight Line），股票價值增至389萬3711美元（約台幣1.24億），第五名為蘋果公司，股票價值增至370萬1395美元（約台幣1.18億）。

報導提醒，無論您有100 美元還是1萬美元可供投資，大多數金融專家都會建議不要將這筆錢投入單一股票，因為股市是不可預測的，任何突發狀況都可能導致公司股價意外下跌，將資金分散配置較為妥當。

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