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群創董事長洪進揚 獲台北大學傑出校友獎

2024/10/26 19:24

群創董事長暨執行長洪進揚（中）榮獲臺北大學第24屆傑出校友獎。（群創提供）群創董事長暨執行長洪進揚（中）榮獲臺北大學第24屆傑出校友獎。（群創提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕群創董事長暨執行長洪進揚今（26日）獲頒「臺北大學第24屆傑出校友企業經營獎」殊榮。以「More than Panel超越面板」為核心經營理念，引領產業轉型升級，攜手全球合作夥伴，共創產業新價值鏈；同時積極培育產業人才及推動ESG永續發展，卓越貢獻深獲評審委員高度肯定。

外資出身的洪進揚近年率領群創集團投入企業價值轉型，重塑組織為「顯示器領域群 Display Domain」和「非顯示器領域群 Non-display Domain」，加速推動雙軌轉型，以原本的優勢與彈性跨界的能力，跨足利基新事業，創造新應用場域，同時在產業轉型升級的歷程中，實績斐然。

在洪進揚的帶領下，以彈性策略規劃，致力優化生產配置及提升整體營運效益，強化集團布局與發展，除專注顯示器本業發展，並發揮非顯示器領域的轉型動能，包含已上市子公司睿生光電，以及車用模組子公司CarUX，近年更跨足半導體先進封裝產業領域，提供客戶全方位客製化場域解決方案。近年群創積極加速轉型，已逐步展現多元轉型成果。

面對AI人工智慧與數位科技快速崛起，洪進揚也率領群創積極推動「數位轉型」，從智慧製造到智慧營運，全面提昇公司的經營體質，透過結合大數據與AI人工智慧，使產品朝向高質量、高規格的趨勢發展，提供更具備競爭力的技術產品來滿足客戶需求。

同時，洪進揚堅信「人才」是企業永續發展的基石，積極培育跨域菁英人才，營造多元共融職場文化，以落實公司及產業永續人才發展。未來洪進揚將持續帶領群創投入轉型再造，以優化公司治理、提升股東權益、推升創新技術與開發利基產品，且呼應國際ESG倡議與趨勢，以落實永續經營理念。

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