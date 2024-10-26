技嘉董事長葉培城獲母校頒授名譽博士 勉學弟妹要有「冒險精神」

明新科大校長林啓瑞（左）、半導體學院院長（右）張合頒授名譽博士學位予畢業於工專時期電子科的技嘉科技董事長葉培城（中）。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕明新科技大學今（26日）迎接58周年校慶，頒授校友技嘉科技董事長葉培城名譽博士學位，同時舉辦「技嘉主題日」特展；葉培城感謝母校厚愛，期勉學弟妹對周遭保持「觀察」敏感度、要有「冒險精神」，「看到機會，就要把握」，並將貢獻己力，回饋社會，幫助更多學子，為技職教育盡份心力。

技嘉董事長葉培城（中）獲母校明新科大頒發名譽博士學位，返校與校友一同參觀「技嘉日」特展。（記者廖雪茹攝）

明新科大校長林啟瑞於慶祝大會致詞時表示，校慶主題為「芯啟航、開新局」，「芯」就是晶片，也與新、心同音，代表世界最夯晶片半導體產業明新科大參與其中，也透過半導體人才培育，展現開創科技新局面、實現新型產業大學的決心。

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技嘉董事長葉培城（左）於明新科大校慶日返校，在「技嘉日」特展中尋找自己的畢業照。（記者廖雪茹攝）

明新科大表示，工專時期電子科校友葉培城董事長，畢業後與同學柯聰源、劉明雄、廖德和及朋友馬孟明共同創立技嘉科技，靠著同窗時建立的情誼與信任一起創業，打造技嘉科技成為國際知名的ICT品牌，並以「小火慢燉」經營哲學，帶領公司在AI和ICT領域持續發展並佔有重要地位。

技嘉董事長葉培城獲母校明新科大頒發名譽博士學位，返校參觀「技嘉日」特展，回憶學生時期的校園生活。（記者廖雪茹攝）

葉培城創業與事業經營成功，曾獲頒本校傑出校友，與母校產學聯盟，合作資通訊人才培育。公司也成立「技嘉教育基金會」，長期投入各項公益事業，回饋社會，尤其關注科技教育，捐助學校和教育機構，培養新一代的科技人才。

今年獲頒傑出校友的分別是新竹後備指揮部指揮官何僑軒、立法委員涂權吉、晶呈科技集團董事長兼總經理陳亞理，無論是保家衛國的指揮官，還是在公共事務服務對教育政策的貢獻，或學有所用投入半導體科技的創業家，都是各領域的傑出關鍵角色。

學校圖書館特別舉辦「技嘉主題日」特展，首度公開技嘉創辦校友學生時期的校園生活照，與母校產學合作互動歷程記錄等珍貴影像。校慶國際市集提供異國服飾體驗，還有海外交流成果展、社團嘉年華的學生才藝演出。另外「Wah!幾散竹東」原民文創市集、穿山甲生態藝術展、豐湖社區大學的「展齡創藝成果展」等，也呈現校園多元文化，及優質的辦學成果。

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