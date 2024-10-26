美國大選、中東緊張局勢支撐金價 鈀金衝至10個月高點

週五（25日）黃金小幅上漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國大選的緊張情緒，以及中東的緊張局勢支撐金價，週五（25日）黃金從獲利了結中恢復，小幅上漲，現貨黃金漲0.2％，至每盎司2741.50美元；12月交割的黃金期貨收高0.2％，報每盎司2754.60美元。

RJO期貨公司資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）表示，本週末以色列和伊朗之間「可能會發生一些事情」，在這樣的情況下，可能會引發週末的一些避險買盤。

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今年至今，黃金已漲32％以上，因為中東緊張局勢持續引發的避險需求提振了金價，加上美國聯準會（Fed）降息2碼（0.5個百分點）也影響金價。由於民調顯示，白宮競爭仍激烈，美國總統大選的不確定性也提振了黃金需求。

其他貴金屬方面，由於對俄羅斯出口的擔憂，現貨鈀金連續第2天觸及10個月高點，上漲3.2％，收每盎司1194.36美元；現貨白銀在本週觸及12年高點後，下跌0.2％，收每盎司33.61美元；鉑金則跌0.2％，收每盎司1024.20美元。

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