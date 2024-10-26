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中東衝突延燒 國際油價單週漲4％

2024/10/26 08:52

國際油價週五（25日）收高。（法新社資料照）國際油價週五（25日）收高。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕投資人關注中東持續的衝突，以及下個月將登場的美國總統大選，週五（25日）國際油價收高，單週漲約4％。

《路透》報導，紐約西德州中級原油12月交割價上漲1.59美元，或2.27％，收每桶71.78美元，週漲幅3.7％；布蘭特原油12月交割價上漲1.67美元，或2.25％，收每桶76.05美元，單週漲4％。

Price Futures Group分析師佛林（Phil Flynn）表示，在得到有關以色列、戰爭和選舉等一些問題的答案之前，市場似乎繼續以持穩的模式波動。佛林補充，選舉給許多市場帶來了不確定性，人們有些緊張，因為可能出現波動和不確定性。

全球投資人紛紛湧入美元，押注美元波動性將上升，接下來關鍵兩週將迎來美國11月5日大選、日本選舉以及3大央行決定利率和政策。國際油價2大基準本週皆出現波動，週一、週二上漲，週三、週四則走低，主要是中東風險加劇或減少的預期所牽動。

部份交易員也在尋求關於中國刺激政策的更多資訊，儘管分析師預計這類措施不會大幅提振石油需求。高盛（Goldman Sachs）週四（24日）將2025年布蘭特原油價格預測維持在每桶70至85美元之間，預計中國任何刺激措施的影響，相對於中東石油供應等更大的推動因素而言都是相對溫和的。

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