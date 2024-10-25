揚明光Q3續虧 Q4出貨有望略增

揚明光第三季續虧，已是連續第7季虧損。（圖擷取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學廠揚明光（3504）今日公告第三季財報，稅後淨損823萬元，每股稅後虧損（EPS）0.07元，已是連續第7季虧損；前三季稅後淨損則為2.96億元，每股稅後虧損2.59元。第四季出貨情形有望將較第三季略增或持平。

針對第三季出貨表現，揚明光說，智能家居鏡頭新機種第二季開始量產、傳統安控鏡頭需求增加，取像光學出貨成長；而車用產品因HUD產能提升，出貨較上季增長；光學元件類產品因傳統投影光學零組件需求增加，出貨較上季成長；3D列印受客戶需求放緩，備貨保守影響，出貨較上季減少，其餘產品線出貨與第二季變化不大。

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針對火災後續，揚明光表示，第三季已針對存貨及部分已修復的廠房、設備向保險公司提出並完成預付賠款程序，認列火災賠償收入4500萬元於營業外收入項下，其餘項目之相關求償及保險理賠程序仍持續進行中。

展望第四季，揚明光表示，智能家居鏡頭有新機種加入量產，出貨情形預期較第三季增長；傳統投影光學元件類產品因客戶開始進行庫存調節，預估出貨情形較第三季減少，其餘產品線出貨情形較上季約當。整體而言，預估第四季出貨情形較第三季略增或持平。

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