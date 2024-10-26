外媒詳解台積電霸主地位 黃仁勳超強背書、科技4巨頭擁護

首次上稿 10-25 21:39

更新時間 10-26 05:42

隨著人工智慧晶片需求的成長，Google、微軟、亞馬遜、蘋果和輝達等大型科技公司都投向台積電生產的產品。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人工智慧晶片需求的成長，Google、微軟、亞馬遜、蘋果和輝達等大型科技公司都投向台積電生產的產品。印度媒體AIM （Analytics India Magazine） 報導指出，隨著台積電繼續鞏固在全球半導體市場的領導地位，這種合作關係沒有停止跡象，台積電繼續穩居主角地位。

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台積電20多年來一直是輝達的長期合作夥伴，為輝達生產高階GPU。回顧與台積電的合作，輝達執行長黃仁勳近日強調，該公司無意減少對台積電的依賴。

黃仁勳在孟買舉行的Nvidia AI峰會上表示，輝達對台積電的依賴源於其在半導體製造領域的全球領先地位，而且是顯著領先。台積電的專業知識是無可比的，不僅在技術方面，而且在可擴展性、以及為合作夥伴關係帶來的深度信任和敏捷性方面更是優秀。

黃仁勳也提到，在著名的「Blackwell良率挑戰」中，台積電調動巨大資源幫助輝達復甦，實現了全面量產和突破性的規模。

根據MarketsandMarkets的數據，預計2024年至2029年全球人工智慧晶片市場將以20.4%的複合年增長率成長。台積電強勁盈利緩解人們對人工智慧硬體繁榮和全球晶片需求可持續性的擔憂。展望未來，台積電預計，在晶片需求不斷擴大的推動下，第4季銷售額將進一步成長。

令人印象深刻的成長，凸顯投資者對台積電利用蓬勃發展的人工智慧和半導體市場的能力的信心。台積電憑藉先進技術、製造能力、研究和戰略合作夥伴關係，在半導體代工領域超越了競爭對手三星和高通，並獲得亞馬遜、蘋果、微軟和Google等忠實客戶信任。

雲端巨頭亞馬遜推出下一代內部晶片AWS Graviton4 和 AWS Trainium2。先前，微軟也推出自己的國產晶片Azure Maia 100 AI加速器和Azure Cobalt 100 CPU。有趣的是，AWS和微軟都轉向同一個製造來源，即是全球領導者台積電。

蘋果也正在與台積電合作，將生成式人工智慧功能融入到基於該公司先進的N3E（3奈米）製程所建構的iOS 18中。

台積電也是Google張量處理單元（TPU） 的幕後推手，自2016 年Google I/O 大會上首次亮相以來，TPU一直在為人工智慧工作負載提供支援，用來運行Pixel智慧型手機，預估未來的生產將由台積電取代三星。

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