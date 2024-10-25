立凱電授權客戶FREYR獲補助 明年Q1完成建廠

立凱電專利授權給歐洲FREYR廠，該廠獲歐盟1.22億歐元補助。圖為立凱電董事長張聖時。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕鋰智財服務商立凱電（5227）在2022年時因為美系車廠客戶需求、專利授權給歐廠FREYR。近日FREYR獲得歐盟創新基金1.22億歐元（約新台幣42億元）補助，預期明年第一季就可完成，並將在芬蘭建LFP鋰電池材料廠，初期年產能為3萬噸。

FREYR聯合創始人兼首席執行長Tom Einar Jensen指出，這表明歐盟對FREYR可持續電池價值鏈解決方案支持，這筆補助金將用於芬蘭陰極活性材料（CAM）專案相關發展，預計2025年第一季完成。

請繼續往下閱讀...

FREYR也稱將持續與技術授權方、合作夥伴、客戶及其他相關合作廠進一步發展，而該專案的目標是開發LFP鋰電池材料。

FREYR是一家永續電池和清潔能源解決方案開發商，透過電池和再生能源價值鏈的工業化技術，加速全球能源系統的脫碳。FREYR的實體資產組合包括位於挪威摩城的技術研發客戶資格工廠（「CQP」）以及Giga Arctic和Giga America專案現場資產。

立凱電指出，FREYR這個補助案對立凱的意義有三：

１、立凱電多年堅持環保製程，但中國以污染換取低價的做法，不受到歐美的歡迎。

２、立凱電擁有多種國際戰略價值的專利佈局，中國LFP產品在歐美市場很難迴避立凱的技術。

３、歐美納稅人普遍厭惡中國用低價傾銷，摧毁其他國家產業，造成嚴重失業、企業破產的經濟侵略行為，普遍不願意見到政府對中國進行補貼。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法