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「金磚之橋」台灣被排除恐遭邊緣化？央行4理由駁斥

2024/10/25 17:26

媒體報導「金磚之橋」台灣被排除恐遭邊緣化，對此，央行提出四理由駁斥。（資料照）媒體報導「金磚之橋」台灣被排除恐遭邊緣化，對此，央行提出四理由駁斥。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕金磚國家（BRICS）於今年10月22至24日舉行高峰會，會後宣言提出新跨境支付倡議，以實現本幣清算。部分媒體指出，金磚國家討論創建「金磚之橋」（BRICS Bridge）新金融支付平台與SWIFT抗衡；台灣因地緣政治，將被排除而邊緣化，只能扮演追隨者角色，台灣支付系統處境令人擔心等論述。中央銀行今日特別提出四大理由駁斥，表示上述言論未符事實。

第一、 金磚國家倡議建立新金融支付平台，尚無法取代SWIFT。

央行說，金磚國家倡議成立「BRICS Bridge」新金融支付平台，冀望藉此減少對SWIFT之倚賴，降低美元在國際支付清算扮演之角色。

目前「BRICS Bridge」仍在倡議階段，於可預見之未來，該系統仍無法取代SWIFT，是因爲SWIFT為國際性跨境交易傳輸平台，各國主要金融及相關支付網路均與SWIFT串聯運作，構成全球性之金融交易訊息轉接支付網路系統。

且「BRICS Bridge」主要為俄羅斯及中國等國家為避免受到歐美國家金融制裁，擬成立的非全球性系統，該系統應無法與SWIFT抗衡。

第二、 台灣仍可透過SWIFT與全球進行貿易支付，並不會被邊緣化。

央行表示，台灣與全球的貿易支付，均透過SWIFT處理，即使未來「BRICS Bridge」計畫完成，但金磚國家想要與歐美等SWIFT會員國家進行貿易支付，仍需透過SWIFT，所以台灣與金磚國家貿易，仍可透過SWIFT處理，並不會因台灣未參與「BRICS Bridge」而被邊緣化。

央行以歐盟所建置區域性支付系統T2（歐盟於1999年建置TARGET，2023年升級為T2）為例，T2以歐元為支付清算幣別，貿易規模不輸金磚國家，而台灣對外支付迄今也不曾因未加入歐盟之T2而被邊緣化。

第三、 央行持續參與國際機構有關支付系統議題之交流與討論，並非僅扮演追隨者之角色。

央行說，為達成跨境支付更快、更便宜、更透明及更具包容性之目標，本行積極參與國際機構舉辦有關支付系統研討會，並與各國央行就支付系統升級、跨境支付創新等議題，進行交流，並非僅扮演追隨者之角色。

第四、 我國支付系統設施健全完善

央行表示，台灣已建置符合國際清算標準之即時總額清算（RTGS）系統及零售快捷支付系統（FPS），提供國內各類大額及零售支付交易之服務；並建有外幣結算平台提供美元、歐元、日圓、人民幣及澳幣等五種外幣交易服務；金融機構均可透過SWIFT為其客戶完成跨境支付（包括跨境貿易），我國支付基礎設施健全完善。

以上說明顯示，有關媒體報導「從金磚國家年會看台灣支付系統處境令人擔心」之論述與事實不符。

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