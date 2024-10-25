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地緣政治是國際旅遊最大風險 近半旅者最擔心這問題

2024/10/25 17:16

根據全球救援2024年秋季旅行者情緒和安全調查，三分之一的人透露，地緣政治不穩定是他們感知到的最重要的旅行風險。（歐新社）根據全球救援2024年秋季旅行者情緒和安全調查，三分之一的人透露，地緣政治不穩定是他們感知到的最重要的旅行風險。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕旅行者越來越擔心國際旅行風險，根據全球救援2024年秋季旅行者情緒和安全調查，三分之一的人透露，地緣政治不穩定是他們感知到的最重要的旅行風險。而經濟不穩定 （12%） 和恐怖主義 （11%）則是2025年第二大最令人擔憂的旅行風險。

從俄烏和中東兩場持續的戰爭，到多個國家的政治和經濟不穩定，旅行者敏銳地意識到衝突、貨幣不穩定和通貨膨脹如何突然改變目的地的面貌。

全球救援公司指出，對於旅行者來說，了解情況並製定應急計劃非常重要，特別是在前往風險較高的地區旅行時。

儘管存在地緣政治不穩定等外部旅行威脅，但調查發現，近一半的旅行者（45%） 認為，受傷或疾病是他們在國際旅行中最擔心的問題，這使得健康風險成為旅行者擔心的首要問題。

調查顯示，超過一半的旅客（51%）在前往恐怖主義、內亂或戰爭持續威脅的國家或地區時會獲得安全撤離服務。

隨著人們越來越依賴目的地報告和旅行建議。國際旅行計劃不再僅僅涉及確保餐廳預訂，現在先發制人的緊急醫療和安全計劃，則是聰明旅行者準備工作的一部分。越來越多的旅行者甚至在出發前就主動尋求建議和保護，以確保做好應對不可預測危機的準備。

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