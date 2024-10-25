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真主黨金庫被炸 伊朗政府敦促捐錢、捐黃金引爆眾怒

2024/10/25 17:08

伊媒報導，以色列襲擊與真主黨有聯繫的金融機構後，伊朗政府敦促人們捐款，被質疑政府為其支持的真主黨籌集資金。（示意圖，法新社）伊媒報導，以色列襲擊與真主黨有聯繫的金融機構後，伊朗政府敦促人們捐款，被質疑政府為其支持的真主黨籌集資金。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以色列軍方22日表示，以軍轟炸真主黨金融部門，擊中20多個目標，包括一座藏有數以千萬計美元現金與黃金的地堡。此時，伊朗政府敦促人們捐款，被質疑政府為其支持的真主黨籌集資金，尤其是伊朗民眾正面臨經濟困境及40%高通膨之際，這項募款活動引發民怨，有人悲嘆窮人在垃圾桶裡找到食物，今年有200萬名學生無法上學，當局應該先解決國內問題。

伊朗媒體報導，伊朗當局為真主黨（其在黎巴嫩的主要代理人）募捐的努力，激起了貧困民眾的憤怒，這些民眾正在忍受五年來每年平均40%的通貨膨脹。

報導指出，過去一周，德黑蘭的高速公路和橋樑上出現敦促捐款的訊息，敦促人們向受戰爭影響的黎巴嫩人捐款，國家電視台則鼓勵人們捐贈現金、黃金，此舉遭質疑是政府正在為其支持的真主黨籌集資金。

以色列轟炸與真主黨有聯繫的金融機構。（法新社）以色列轟炸與真主黨有聯繫的金融機構。（法新社）

報導稱，在以色列襲擊與真主黨有聯繫的金融機構（包括貝魯特的 Al-Qard al-Hasan 銀行）後，伊朗對真主黨的金融和軍事支持受到更嚴格的審查。這些攻擊擾亂了真主黨獲得資金的途徑，揭露伊朗向該組織提供財政和軍事援助所扮演的角色。隨著伊朗經濟持續惡化，政府敦促民眾捐款激怒了伊朗人。

伊朗記者希拉茲（Ali Shirazi）告訴伊朗國際電視台，儘管國內經濟困難，德黑蘭仍在向真主黨提供大量財政援助，據透露，伊斯蘭共和國每月提供 5000 萬美元的資金來支持該組織，還提供軍事、武器、無人機和飛彈援助，受損建築物的重建也屬於伊朗的預算。

報導稱，伊朗政府推動捐款被認為與大多數伊朗人面臨的現實脫節，一位來自德黑蘭的男子悲嘆，人們現在在垃圾桶裡找到食物，今年有超過200萬名學生無法上學。

另一位商人則說，45年來，我們沒有從媒體上聽到任何好消息，如果把花在黎巴嫩、敘利亞、巴勒斯坦的錢用於伊朗，一切都會繁榮起來。他說，「我不知道我們還要為納斯魯拉（Hassan Nasrallah）、哈尼亞（Ismail Haniyeh）和一群貪圖便宜的人付出代價多久，他們所造成的影響已經使每個人的生活陷入癱瘓，我已經一年都沒有為自己買過衣服」。

報導指出，隨著通貨膨脹持續上升，伊朗貨幣重貶至67 萬里亞爾兌1美元，預計到年底物價將進一步上漲，伊朗人感受嚴峻的經濟壓力。許多人質疑政府的優先事項，凸顯領導層與人民之間的脫節越來越明顯。

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