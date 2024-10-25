陽明、台北海大簽署合作協議書 共同推動海運人才培育

陽明海運董事長蔡豐明（右）及台北海洋科技大學校長呂曜志（左），簽署「海勤人員人才培育合作協議書」。

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明（2609）秉持海事人才培育理念，持續深化與國內海事院校之合作，今（25）日與台北海洋科技大學（以下簡稱「台北海大」）舉行「海勤人員人才培育合作協議書」簽署儀式，陽明表示，期望延續雙方產學合作計畫，共同推動海運產業人才培育及永續發展。

今日儀式由陽明海運董事長蔡豐明與台北海大校長呂曜志代表簽署。陽明指出，自2021年即開始與台北海大展開專業海勤人才培育合作協議，包含人才交流、產學合作及學術研發與應用相關諮詢服務等，更自2023年起雙方聯手開辦「學士後多元專長培力」專班，推動科技化、智慧化之創新航運管理相關課程，強化國內業界人才及產業競爭力。

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陽明海運更積極投入企業資源，不僅提供學雜費補助，減輕青年學子就學負擔，亦提供海上實習與職場接軌等就業相關規劃，降低學用落差、養成國際視野與實戰經驗，以吸引優秀學子加入專班就讀。

陽明指出，隨著全球環保法規緊縮、極端氣候變遷、航運數位化等發展，航運業正逐漸轉型為知識密集與技術導向之智慧化產業，凸顯培育專業人才及產學合作對航運永續發展之重要性。

台北海大作為培訓台灣航海人才之高等學府之一，陽明海運冀可透過與該校之技術經驗交流、產業資訊與學術研究的創作共享，以及共同推動海事教育課程與實習計畫，為未來海勤人才奠定厚實的專業知識基礎，達成共榮共好之願景目標。

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