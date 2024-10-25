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鼓勵中高齡就業 勞部將公告批發零售業中高齡職務再設計運用指引

2024/10/25 15:55

缺工浪潮下，勞動部推動「職務再設計服務」協助雇主「搶人」。（勞動部提供）缺工浪潮下，勞動部推動「職務再設計服務」協助雇主「搶人」。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕缺工浪潮下，必須廣納運用多元人才，勞動部推動「職務再設計服務」協助雇主「搶人」，112年已協助5316人解決工作障礙。考量批發零售業已是中高齡就業的大宗，勞動部明年2月將公告「批發零售業」的中高齡職務再設計運用指引，協助批發零售業調整工作樣態，以利招募更多中高齡人才解決缺工問題。

勞動部推動職務再設計服務，透過實地訪視和專業輔導，深入了解身心障礙、中高齡及高齡勞工在工作場域所面臨的實際問題，根據需求調整工作設備、條件和環境，並運用就業輔具和調整工作方法。勞動部更提供企業改善經費補助，每人每年最高10萬元，協助企業吸引並留住人才。

根據勞動部統計，112年職務再設計服務已協助5316人，其中「中高齡」補助549家企業、2250人，其中製造業佔67.73%、旅宿業有15家、餐飲業有71家。去年雇主提出的申請，最高齡勞工高齡69歲。

陽明交通大學ICF暨輔助科技研究中心組長王智仁分析，在缺工的大環境下，企業對於職務再設計的需求，較以往更為強烈，主要原因在於，以往就業型態，是雇主評估求職者是否適合這個工作，但缺工後，雇主必須設法將工作調整成，現在社會中，中高齡適合的樣態，才能在搶人大戰中增加誘因。

考量批發零售業的用人需要，勞動部將於明年2月，公告「批發零售業」的中高齡職務再設計運用指引，主要原因在於中高齡因體力考量，轉進服務業比例最高，而批發零售業又是中高齡就業的大宗，因此希望藉由訂定明確的職務再設計運用指引，提升批發零售業求才競爭力。

勞動部自113年5月起，將身心障礙人力協助服務範圍，由職業訓練及職場向前延伸至就業面試階段；中高齡及高齡服務範圍，也由職場延伸至職業訓練期間；申請5000元以下就業輔具得免訪視及免召開審查會議；身心障礙者職場人力協助不限障別，放寬服務範圍，簡化審查流程。

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