中鋼9月稅前轉虧6.74億元 看好Q4鋼鐵旺季支撐鋼價

中鋼9月份稅前轉為虧損。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）今天（25日）公告9月自結盈餘，9月合併營收267. 47億元、稅前淨損6.74億元；而今年前9月合併稅前淨利36.41億元，較去年快倍增；中鋼指出，第4季為鋼鐵業傳統旺季，有助支持鋼價上揚。

中鋼前9月合併營收2739.41億元、年減0.36%，合併營業利益8.49億元，年減7.45%；合併稅前淨利36.41億元，年增98.11%。

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中鋼指出，因鋼鐵業銷售數量減少，但營建工程毛利增加，今年前9月合併營收、營業利益微幅減少，但因礦業投資獲配股利增加，業外收入增加，今年合併稅前淨利較去年同期增加。

中鋼補充，9月碳鋼銷售量61.86萬公噸；本年累計碳鋼銷售量為582.86萬公噸。

展望後續鋼市，中鋼表示，因美國聯準會啟動降息循環，非農就業數據顯示勞動力市場穩健，美國經濟具韌性；中國強力推動降準、降息、房貸優惠措施與設備更新、汽車家電舊換新等「兩新」政策，推升原物料行情向上。

另外，中、美全球二大主要經濟體同步貨幣寬鬆，OECD預估今、明兩年全球GDP成長率可達3.2%。台灣民間投資增溫、消費動能延續，最新台灣9月外銷訂單537.9億美元連七紅，終端需求緩步回溫，國內汽車用鋼需求續處相對高位，第4季為鋼鐵業傳統旺季，有助支持鋼價上揚。

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