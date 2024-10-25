晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

中鋼9月稅前轉虧6.74億元 看好Q4鋼鐵旺季支撐鋼價

2024/10/25 15:46

中鋼9月份稅前轉為虧損。（記者林菁樺攝）中鋼9月份稅前轉為虧損。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）今天（25日）公告9月自結盈餘，9月合併營收267. 47億元、稅前淨損6.74億元；而今年前9月合併稅前淨利36.41億元，較去年快倍增；中鋼指出，第4季為鋼鐵業傳統旺季，有助支持鋼價上揚。

中鋼前9月合併營收2739.41億元、年減0.36%，合併營業利益8.49億元，年減7.45%；合併稅前淨利36.41億元，年增98.11%。

中鋼指出，因鋼鐵業銷售數量減少，但營建工程毛利增加，今年前9月合併營收、營業利益微幅減少，但因礦業投資獲配股利增加，業外收入增加，今年合併稅前淨利較去年同期增加。

中鋼補充，9月碳鋼銷售量61.86萬公噸；本年累計碳鋼銷售量為582.86萬公噸。

展望後續鋼市，中鋼表示，因美國聯準會啟動降息循環，非農就業數據顯示勞動力市場穩健，美國經濟具韌性；中國強力推動降準、降息、房貸優惠措施與設備更新、汽車家電舊換新等「兩新」政策，推升原物料行情向上。

另外，中、美全球二大主要經濟體同步貨幣寬鬆，OECD預估今、明兩年全球GDP成長率可達3.2%。台灣民間投資增溫、消費動能延續，最新台灣9月外銷訂單537.9億美元連七紅，終端需求緩步回溫，國內汽車用鋼需求續處相對高位，第4季為鋼鐵業傳統旺季，有助支持鋼價上揚。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財