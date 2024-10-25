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中國監控巨頭海康威視母公司慘了 前董事長、總經理全被抓

2024/10/25 19:34

中國電科前董事長陳肇雄（左）、總經理吳曼青（右），雙雙被帶走調查。（圖取自中國社交平台，本報合成）中國電科前董事長陳肇雄（左）、總經理吳曼青（右），雙雙被帶走調查。（圖取自中國社交平台，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國海康威視於2019年被美國川普政府列入黑名單，指控其參與對中國維吾爾穆斯林的人權迫害，其母公司-中國電科則被習近平盯上，前董事長陳肇雄及前總經理吳曼青被帶走調查，外界研判可能涉及貪腐問題。

中媒財新25日報導，近一年來，中國持續加大工業系統反腐力道，2023年底中國航太科技董事長吳燕生、中國兵器工業集團董事長劉石泉、中國航太科工集團副總王長青，皆被撤銷政協委員資格。

近期則爆出中國電科也被盯上，繼前副總何文忠涉嫌受賄遭雙開，並移送司法單位之後，前董事長陳肇雄及前總經理吳曼青也雙雙被相關單位帶走調查。

陳肇雄現年63歲，2007年出任湖南省副省長，此後8年深耕湖南政壇，2015年轉任工信部副部長等職，2020年5月任中國電科董事長。熟悉陳肇雄的人士透露，陳為人圓滑，喜歡打官腔。至於吳曼青現年59歲，任職中國電科近10年，2022年9月卸任總經理職務。

公開資料顯示，中國電科是中國電子資訊領域最大的央企之一，目前擁有47家中國級研究所、700多家事業單位，其中包含17家上市公司，員工人數高達20萬名，海康威視就是中國電科子公司。

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