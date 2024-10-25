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棄三星轉投台積電 傳Google下一代晶片跟進蘋果採相同製程

2024/10/25 14:40

市場傳出，傳Google將轉向台積電，新晶片跟進蘋果採N3P製程。（彭博）市場傳出，傳Google將轉向台積電，新晶片跟進蘋果採N3P製程。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出，Google的下一代晶片將使用與蘋果採用台積電N3E相同的製程。《Android Authority》報導，三星電子所代工的Tensor晶片，因技術效能不如台積電，Google打算轉向台積電，採用3奈米級N3E製造，這將與蘋果用於iPhone 16 Pro的A18 Pro及其M4的製程完全相同。

據報導，自從Google在其Pixel系列改用三星代工的Tensor晶片以來傳出抱怨聲浪，包括電池續航時間平庸，且散熱效果不佳等問題。

Android Authority指出，已查看可靠的文件顯示，三星在這款晶片的製程技術不如台積電，Google決定改委託台積電代工，並在內部設計即將推出的晶片。

Google Tensor G5（代號「laguna」）可能會成為明年Pixel 10系列的晶片，將採用台積電的3奈米級N3E製造，這與蘋果iPhone 16 Pro的A18 Pro及其M4的製程技術完全相同。

報導指出，台積電N3E是目前市面上最優秀的製程，其效能、效率有望顯著優於Tensor G4採用的三星4奈米等級「4LPE」製程。

此外，根據外洩文件，預計2026年問世的Tensor G6 （代號malibu）將以台積電即將推出的N3P代工，跟傳聞中蘋果A19處理器要使用的技術相同。

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