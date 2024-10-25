AI需求強勁帶動外銷 中經院上修今年經濟成長率至3.96％

中經院院長連賢明表示，台灣在AI、半導體產業持續有動能，不論美國選舉結果如何，他認為對台灣影響不大。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕受惠於AI需求強勁，中經院今天上調2024年經濟成長率至3.96%，成長模式呈現「內外皆溫」。中經院院長連賢明表示，台灣經濟比原先預估得好，外銷連續幾個月突破500億美元，也帶動投資增加、促成內需成長。至於備受關注的美國大選，他認為台灣在AI、半導體產業持續有動能，不論選舉結果如何，對台灣影響不大。

中經院指出，由於美國成長表現超乎預期，主要國際機構上修全球經濟成長率，而台灣除了外貿受惠於AI需求強勁，表現亮麗之外，內需也因股市維持高檔，財富效果持續挹注民間消費成長，且投資也因庫存去化已近尾聲，企業投資意願回升，推升經濟成長。

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中經院預測2024年台灣經濟成長率為3.96%，較上次預測上修0.15個百分點，成長模式呈現「內外皆溫」。其中，內需貢獻3.07個百分點，而國外淨需求貢獻0.89個百分點。展望2025年，經濟成長預測值為3.03%，連賢明說，台灣AI產業預估還是會繼續成長，但幅度應會慢慢下降。

通膨方面，因電價調整加上颱風導致蔬果價格上揚，預估2024年CPI年增率約為2.17%，連續3年突破通膨警戒線的2%，而2025年CPI年增率預測值約1.96%，略低於2%。

不過，AI帶動我國經濟成長，卻也有些不確定因素，中經院指出，多數企業內部仍以傳統AI為主，且全球資料中心的電力需求呈現倍數成長，AI在帶動成長繁榮的同時，也必須關注伴隨的風險。

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