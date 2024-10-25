高息ETF熱潮未歇！投信今開募全球市場ETF具稅負誘因

高息ETF熱潮未歇，中信投信今開募２檔海外高股息ETF（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股高股息ETF的投資熱潮未歇，首檔月配息機制的海外高股息ETF、中信亞太高股息（00964），今日以每股10元展開募集；另一檔同時開募的中信全球高股息（00963），更以「海外所得定額免稅」，成為吸引投資人的一大亮點。

中國信託投信表示，國人偏愛高股息商品，目前台股ETF受益人數接近千萬人，尤以22檔台股高股息ETF的受益人數就超過700萬人；無論是規模還是受益人數，高股息ETF占比都超過7成。不過，台股高股息ETF有1.51兆元集中在科技股，衍生投資過度集中單一產業的風險。

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中國信託投信今（25）日展開2檔ETF募集，包括中信全球高股息（00963）及中信亞太高股息（00964），主要著眼於海外高股息ETF市場正處萌芽階段，跨足海外高股息ETF，可加入更多股票池選擇，提升投資股利率。

訴諸全球市場的00963，更將成分股剔除曝險國為台灣、中國及香港的海外企業，因此收益分配全數均屬境外所得，納入最低稅負制計算，個人每年有750萬的免稅額度，且免健保補充費，相對具有稅負優勢。

00964則聚焦亞太區經濟實力最強的６大強國，追蹤NYSE亞太高股息指數，其成分股和目前台股高股息ETF成分股重複度低，且追蹤指數的前3大產業配置分布平均，金融占33％、能源21％、工業19％，與台股高股息指數有6成集中在科技業形成互補，提供投資人另一種選擇。

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