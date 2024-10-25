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南韓孤獨死好發「這族群」！ CNN：首爾砸百億打造零孤獨城市

2024/10/25 15:24

南韓社會每年出現數以千計的孤獨死亡者，超過八成皆為男性。（歐新社）南韓社會每年出現數以千計的孤獨死亡者，超過八成皆為男性。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《CNN》報導，南韓每年幾千人在與親友隔絕的情況下，孤獨死亡，大多為中年男性，已成為南韓社會問題，首爾市政府將砸3.27億美元（約新台幣104億元）打造一座無人孤獨的城市。

根據南韓衛生福利部上週發布的最新數據，孤獨死亡人數正在上升，2021年約達3378人，2022年為3559人，2023年來到3661人。

據衛生部稱，2023年記錄的「孤獨死亡」人數中，超過84%是男性，是女性死亡人數的五倍多。 50多歲和60多歲的男性佔總人數的一半以上，這使得他們「特別容易面臨孤獨死亡的風險」。

CNN指出，這種被日語稱為「蟄居族」的現像，在南韓社會已越來越普遍。根據一項估計，到2022 年南韓此類隱士人數將達到24萬4000人。

對此，南韓政府推出各種舉措，期望解決這一問題，包括《孤獨死亡預防和管理法》，該法要求政府制定全面的預防計劃和五年情況報告。

此外，2023年也通過了一項修正案 ，部分隱居的年輕人將有資格獲得經濟支持，包括每月高達65萬韓元（約新台幣1.5萬元）的生活費，以幫助他們「重新進入社會」。

首爾市政府也宣布，將在未來五年花費3.27億美元，打造一座無人孤獨的城市。

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