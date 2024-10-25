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美媒嗨了！傳台積電美國廠大突破 晶片良率「超越台灣同級廠」

2024/10/25 11:28

《彭博》報導，台積電（2330）位於美國亞利桑那州的第1座工廠有大突破。（彭博資料照）《彭博》報導，台積電（2330）位於美國亞利桑那州的第1座工廠有大突破。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，台積電（2330）位於美國亞利桑那州的第1座工廠，初期良率超過台灣同類晶圓廠，這對最初深受進度延誤，以及勞資糾紛之苦的美國晶片製造擴建項目來說，這是個重大的突破。

據1位參與活動的人士透露，週三台積電美國分部總裁Rick Cassidy在1場網路研討會中告訴聽眾，台積電鳳凰城工廠生產的可用晶片比例，較台灣同類工廠高出約4個百分點。

《彭博》指出，良率是半導體產業的關鍵衡量標準，直接影響晶片廠的經濟效益，因其決定每片晶圓能夠生產出多少符合正式商用標準的晶片。

文章指出，這項成就標誌美國政府重振本土半導體製造的努力取得了進展，台積電亞利桑那州廠的建設預計將獲得66億美元（約新台幣2117億元）的政府補助，以及50億美元（約新台幣1604億元）的特殊貸款，外加25%的稅收抵免，計畫用於台積電在亞利桑那州建立的3座晶圓廠。

不過這些補貼和政府支持措施尚未最終到位，還需經過美國政府進一步的審查和批准。

台積電發言人拒絕直接評論Cassidy的言論，但提及總裁魏哲家上週在投資人電話會議上的說法。魏哲家當時表示，在美國的第1座廠於4月採用4奈米製程進行工程晶圓生產，結果非常令人滿意，具備非常好的良率，這對於台積電和客戶來說是個重要的經營里程碑，展示了台積電強大的製造能力和執行力。

《彭博》指出，台積電最新的產量提升值得注意，因為它歷來在其家鄉台灣島保留了最先進、最高效的工廠。而亞利桑那州起步並不順利，面臨缺工、安全和管理等問題。

先前台積電計畫2024年讓其位於亞利桑那州的第1家工廠開始全面生產，但由於勞動力問題將目標推遲到2025年。後來，台積電再將第2座晶圓廠的開工日期，從最初的2026年推遲到2027年或2028年。

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